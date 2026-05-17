Symbolbild, KI-generiert

Da sie in Marokko keine Lungentransplantation erhalten konnte, wurde die junge Salma auf Anweisung von Mohammed VI. in das Cochin-Krankenhaus in Paris verlegt. Was als Akt königlicher Fürsorge dargestellt wird, offenbart vor allem die Grenzen des marokkanischen Gesundheitssystems – zu einem Zeitpunkt, an dem die Jugend des Königreichs „Krankenhäuser statt Stadien“ fordert. Zugleich zeigt sich ein politisches Paradox: In den französischen Kliniken, in denen sie behandelt wird, spielen Ärzte mit Ausbildung in Algerien eine zentrale Rolle unter den Medizinern mit Abschlüssen außerhalb der Europäischen Union.

Auslöser war ein virales Video. Salma, die an einer schweren Lungenerkrankung leidet und eine Transplantation benötigt, hatte sich direkt an den marokkanischen König gewandt, weil sie ihre Behandlung nicht finanzieren konnte. Ihr Hilferuf wurde erhört: Am Mittwoch verließ die junge Frau Marokko in Richtung Frankreich, wo sie im Krankenhaus Cochin aufgenommen wurde, um ihre Behandlung zu beginnen. Die medizinischen Kosten, Unterkunft und Reisen wurden übernommen; außerdem standen Salma und ihrer Mutter eine Sozialarbeiterin sowie ein Fahrer zur Verfügung, berichtet die marokkanische Presse.

Eine königliche Geste – aber auch ein politisches Eingeständnis

Der Ablauf ist in Marokko mittlerweile vertraut. Sobald ein individuelles Schicksal in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit erlangt, greift der Palast ein, und der Staat repariert, was seine regulären Dienste nicht gewährleisten konnten. Für Salma und ihre Familie ist diese Intervention zweifellos lebensrettend. Politisch jedoch offenbart sie die Schwächen der marokkanischen Staatsführung.

Seit Herbst 2025 stellt die Bewegung GenZ 212 eine einfache Frage in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte: Warum findet das Königreich Milliarden für Stadien, während das öffentliche Gesundheitswesen in einem derart angespannten Zustand bleibt? Die Proteste nach dem Tod von acht Frauen infolge von Kaiserschnitten im Hassan-II.-Krankenhaus in Agadir erschütterten Rabat unter dem Slogan: „Wir wollen Krankenhäuser, keine Stadien.“ Eine generationenübergreifende Wut, die von den Behörden hart unterdrückt wurde.

Der Kontrast wird noch deutlicher, da Marokko seine Großprojekte im Zusammenhang mit dem Afrika-Cup 2025 und der Fußball-WM 2030 beschleunigt. Laut einer Zusammenstellung von Médias24 auf Basis offizieller Daten belaufen sich die direkt oder indirekt mit der Weltmeisterschaft verbundenen Investitionen auf rund 322,4 Milliarden Dirham. Besonders symbolträchtig ist dabei das Grand Stade Hassan II in Benslimane: 115.000 Plätze und angekündigt als größtes Fußballstadion der Welt – während öffentliche Krankenhäuser wegen ihres Zustands weiterhin sozialen Unmut hervorrufen.

Das algerische Paradox des französischen Krankenhauses

Die andere Dimension der Affäre ist diskreter, aber politisch ebenso brisant. Salma wird nicht nur in ein renommiertes Pariser Krankenhaus geschickt. Sie kommt in ein französisches Gesundheitssystem, das zunehmend auf Ärzte angewiesen ist, die außerhalb der Europäischen Union ausgebildet wurden. Unter ihnen stehen Mediziner mit algerischem Diplom mit Abstand an erster Stelle.

Zum 1. Januar 2025 waren in Frankreich offiziell 19.154 Ärzte mit Abschlüssen außerhalb der EU bei der Ärztekammer registriert. Davon hatten 38,8 % ihr Diplom in Algerien erworben – also etwa 7.430 Ärzte. Damit stellen sie die größte ausländische Gruppe, vor Tunesien (15,1 %), Syrien (8,6 %), Marokko (7,4 %) und Libanon (4 %). Die starke Präsenz algerischen medizinischen Personals in Frankreich ist historisch bedingt – aufgrund der engen Beziehungen zwischen beiden Ländern und der hohen Zahl von Doppelstaatlern.

Niemand weiß, ob Salma von algerischen Ärzten operiert werden wird. Das ist letztlich nebensächlich – entscheidend ist, dass die Operation gelingt. Doch das Symbol bleibt stark: Marokko, das sich in einer dauerhaften diplomatischen Rivalität mit Algerien befindet, schickt eine junge Patientin in ein französisches Gesundheitssystem, in dem Ärzte mit Ausbildung in Algerien eine tragende Rolle spielen. Gleichzeitig halten auch Ärzte, die selbst in Marokko ausgebildet wurden, französische Krankenhausabteilungen am Laufen, weil die Arbeitsbedingungen in ihrem Herkunftsland unzureichend sind.

Dieses Paradox wurde kürzlich sogar von Emmanuel Macron selbst hervorgehoben. Am 27. April 2026 verteidigte der französische Präsident bei einem Besuch im Krankenhaus von Lavelanet im Département Ariège die sogenannten Padhue (Ärzte mit Abschlüssen außerhalb der EU). Er bezeichnete das ihnen auferlegte System als „Chaos“ und „Wahnsinn des französischen Systems“. „Gehen Sie und sagen Sie all den Verrückten, die meinen, man müsse sich mit Algerien anlegen“, erklärte er mitten in einer Diskussion über diese ausländischen Ärzte, auf die das französische Gesundheitssystem faktisch nicht mehr verzichten kann.

Das offizielle Marokko feiert seine Modernisierung, seine Stadien und seine Rolle als aufstrebende afrikanische Macht. Doch wenn eine Krankheit zu schwerwiegend wird, bleibt die Lösung oft Paris – mit seinen spezialisierten Kliniken und seinen Ärzten aus dem Maghreb, die in nationalistischer Rhetorik gern übergangen werden.

Mohammed VI. selbst wurde bereits mehrfach in Frankreich behandelt. Besonders bekannt ist seine Operation wegen Vorhofflatterns in Paris im Jahr 2018 – eine von vielen medizinischen Reisen dorthin. Für die marokkanischen Eliten ist der Rückgriff auf französische Krankenhäuser also nichts Neues. Neu ist im Fall Salma jedoch, dass es sich um eine anonyme junge Frau handelt, die durch soziale Netzwerke plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wurde. Ohne das virale Video hätte sie vermutlich nicht dieselbe Unterstützung erhalten.

Damit verweist der Fall auf eine Medizin der zwei Geschwindigkeiten: eine königliche Ausnahme für einige öffentlich sichtbare Fälle – zugleich humanitäre Hilfe und Kommunikationsstrategie – und für alle anderen lange Wartezeiten sowie chronische Engpässe.

Die Affäre um Salma zeigt: Wenn ein Land seine Kinder zum Atmen ins Ausland schicken muss, handelt es sich nicht mehr nur um einen medizinischen Notfall, sondern um eine politische Diagnose. Und diese Diagnose entspricht Wort für Wort dem, was die marokkanische Jugend seit Monaten ruft: Bevor man die größten Stadien baut, braucht es Krankenhäuser, die tatsächlich behandeln können. (Quelle: afrik.com)