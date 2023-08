Experte aus Burkina Faso: „Der Westen wird nicht akzeptieren, dass Niger kippt“

„Das Szenario stellt sich nicht so dar, wie Burkina Faso und Mali es sich wünschen. Es gibt viele Unwägbarkeiten, die Mali und Burkina Faso Sand ins Getriebe streuen werden. In dem Sinne, dass es sich nun um einen sehr klaren geopolitischen Krieg handelt!“. Das ist die Meinung des burkinischen Experten für territoriale Strategie, Kalifara Séré in einem TV-Interview mit Lefaso.net.

Was halten Sie von der Entscheidung der ECOWAS, die mit einer Militärintervention in Niger droht, um die Macht von Mohamed Bazoum wiederherzustellen?

Kalifara Séré: Man muss wissen, dass die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) von verschiedenen Strömungen geopolitischer Einflüsse durchzogen wird. Es gibt eine frankophone, eine anglophone und eine rein amerikanische Strömung. Und das macht sich in den Handlungen und Resolutionen der ECOWAS bemerkbar. Der letzte Gipfel hat eindeutig einen Auslöser geschaffen, nämlich die Erklärung des neuen Präsidenten, des nigerianischen Staatschefs Bola Tinubu, die so etwas wie seine Antrittsrede war. Er sagte bei dieser Gelegenheit, dass bestimmte Dinge nicht mehr toleriert werden würden. Jeder, der ihn außerhalb Nigerias kennt, weiß, dass er ein Mann ist, der auf eine bestimmte Art und Weise agiert und dabei sein Territorium markiert.

Aus rein taktischer Sicht hat die ECOWAS also die Mittel, um in Niger zu intervenieren. Denn Nigeria allein übertrifft die Gesamtheit der anderen Armeen in Bezug auf Truppenstärke, Feuerkraft etc. So gesehen hat Nigeria allein die Fähigkeiten, eine Vergeltungsoperation gegen einen der Mitgliedstaaten durchzuführen. Nigeria allein erwirtschaftet 68% des BIP der gesamten ECOWAS-Region.

War die Reaktion von Burkina Faso und Mali durch ihr gemeinsames Kommuniqué zu erwarten?

Vielleicht nicht in dieser Form, aber die Reaktion war zu erwarten. Denn ganz offensichtlich warteten Burkina Faso und Mali darauf, dass Niger in die gleiche Situation geraten würde wie sie selbst. Denn die Lage dieser beiden Länder war angesichts des Präsidenten Mohamed Bazoum, der nicht mit ihren Idealen übereinstimmte, ungemütlich. Dies machte es ihnen unmöglich, einen homogenen Block gegen bestimmte Maßnahmen der ECOWAS zu bilden. Wenn sich Niger also Burkina Faso und Mali anschließen würde, würde es ihnen ermöglichen, zu einer Einheit zu werden, eine einheitliche Aktion zu haben und einen Block zu bilden, der sich im Rahmen einer echten Militärföderation an die ECOWAS wenden könnte. Und diese Synergie würde ihnen die Mittel an die Hand geben, um ihre Ideen durchzusetzen. Denn das Projekt einer Föderation mit Guinea war an den Haaren herbeigezogen.

Allerdings stellt sich das Szenario nicht so dar, wie Burkina Faso und Mali es gerne hätten. Es gibt viele Unwägbarkeiten, die Mali und Burkina Faso „Sand ins Getriebe“ streuen werden. In dem Sinne, dass wir mittlerweile einen sehr klaren geopolitischen Krieg haben! Das heißt, in diesem Stadium ist der Kampf um Einfluss so stark, dass der Westen nicht akzeptieren wird, dass Niger kippt. Und es werden alle Mittel eingesetzt, um zu verhindern, dass dies geschieht.

Sollte es Niger tatsächlich nicht gelingen, sich den Staaten Mali und Burkina Faso anzuschließen, würde dies eine verwundbare Position für diese beiden Länder darstellen. Das gemeinsame Kommuniqué ist eine Grundsatzerklärung. Sie war notwendig und auch gut zu treffen. Aber sie hat keine praktischen Auswirkungen auf die Lösung dessen, was derzeit in Niger geschieht. Denn jeder weiß, dass Mali oder Burkina nicht auf die Idee kommen würden, eine Unterstützungsoperation zu starten. Denn diese haben zunächst einmal Schwierigkeiten, ihre Präsenz auf ihrem eigenen Territorium dauerhaft zu gewährleisten. Daher betrachte ich dies als eine Erklärung des Prinzips und der Solidarität.

Wie hoch sind die Destabilisierungsrisiken für die Region aufgrund dieser Situation?

Die Risiken sind enorm! Wir laufen Gefahr, in einen Zyklus von Störungen, aber auch von absoluter Unsicherheit zu geraten. Aber meine Analyse dieser Situation lässt mich zu dem Schluss kommen, dass Niger nachgeben wird. Denn ich glaube, dass General Omar Tchiani nicht in der Lage ist, Widerstand zu leisten. Denn erstens steht die nigrische Armee nicht vollständig auf seiner Seite. Man muss nur das Kommuniqué lesen, das dazu neigt, den Eindruck zu erwecken, dass Tchiani die Unterstützung der Armee hat, um das zu verstehen. Es gibt nur einen winzigen Teil, der behauptet, dass er die Armee hinter sich hat. Zweitens ist alles, was vorher und nachher gesagt wird, nicht Teil des militärischen Lexikons.

Denn kein Militär drückt sich so aus, um eine Operation wie einen Staatsstreich zu unterstützen. Und er selbst hat einen Hintergrund, der es schwer macht, ihn zu unterstützen. Denn er verkörpert keine Zukunft. Wenn man beobachtet, spürt man deutlich, dass der Staatsstreich von General Tchiani einer geopolitischen Kaiserschnittoperation ähnelt. Das heißt, man hat die Akteure so manipuliert, dass sie eine Aktion vorwegnehmen, um sich früher als erwartet entlarven zu lassen. All dies führt dazu, dass ich glaube, dass sich die Putschisten in einer schwachen Position befinden. Es gab eine Fehlbesetzung, die Tchiani an die Macht gebracht hat, mit den Konsequenzen aller ECOWAS-Sanktionen. Ich denke, wäre es ein junger Offizier anstelle von Tchiani gewesen, dann wäre es für die ECOWAS vielleicht schwieriger gewesen, so spontan zu handeln.

Ich denke daher, dass die nigrischen Behörden in einigen Tagen eine recht ehrenhafte Kapitulation aushandeln werden und die Dinge wieder in Ordnung kommen werden.

Für Burkina Faso und Mali wird die Kapitulation Nigers jedoch das „Fenster zur Hölle“ bedeuten. Denn es wird nicht mehr möglich sein, sich auf Niger zu verlassen, um eine Anti-ECOWAS-Blockade zu errichten. Da dieser Hebel wegfällt, werden wir keinen Hebel mehr in der Hand haben. Und da wir uns nicht mehr auf Guinea verlassen können, werden wir in diesem Moment fragil und verwundbar. Aus diesem Grund denken unsere Behörden bereits darüber nach, wie sie andere Hebel finden können.

Welche Empfehlungen haben Sie angesichts dieser Situation?

In diesem Sinne denke ich, dass nur nationale Hebel das Scheitern der Achsenstärkung ausgleichen können. Das ist ganz klar! Und ich bin der Meinung, dass wir nicht warten sollten, bis wir überrascht werden, bevor wir uns darauf vorbereiten. All dies ist schädlich für unsere Völker! Denn heute konzentrieren wir uns auf eine zusammenhängende Situation, die uns das Wesentliche aus den Augen verlieren lässt. Seit 2018 habe ich gefordert, dass es einen einheitlichen Generalstab von Burkina Faso, Mali und Niger geben soll, der sechs Monate lang mit zivilen Präsidenten rotiert. Die derzeitige Situation ist fast unhaltbar. Denn wir entfernen uns von der Kampfeinheit und verfallen in unsere Fehler, bei denen jede Armee ihre eigenen Schwächen haben wird.

Und diese Schwächen werden von den Terroristen ausgenutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Das Bedauerliche ist, dass wir unsere Kräfte zerstreuen, anstatt sie zu bündeln. Und wir haben eine geopolitische Ausrichtung, die Gefahr läuft, erstarrt oder sogar völlig fehlgeleitet zu werden. Das heißt, wir werden neue Wege re-implementieren müssen, um uns zu fragen, was wir tun sollen, mit wem und wie wir es ausführen sollen. Vielleicht brauchen wir eine souveräne nationale Konferenz für die drei Staaten der Sahelzone. Im Klartext handelt es sich um eine Interkonferenz, bei der die Dinge praktisch mit einem einheitlichen politischen Organigramm, einem einheitlichen Stab und einheitlichen beschlussfassenden Versammlungen in Musik gesetzt werden. Das ist zweifellos die einzige Alternative, sonst werden wir es nicht schaffen. Werden wir versuchen, sowohl gegen den Terrorismus als auch gegen Anti-Putsche usw. zu kämpfen? Die Kontrolle der Macht ist also unvereinbar mit einer effizienten Verwaltung des Kampfes gegen den Terrorismus und der Einrichtung einer echten Gegenoffensive.

Unsere Armeen müssen also selbst erkennen, dass sie sich in einer Sackgasse befinden. Denn sie können nicht gleichzeitig die politische Macht kontrollieren und Krieg führen. Sie sollen den Krieg führen und nur den Krieg! Wenn sie den Krieg gewinnen, werden sie sehen, dass die Bevölkerung ihnen die Macht einfach bedingungslos überlässt.