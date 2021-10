Filmtipp: „Route 4“ – Flucht aus Afrika – Von der Wüste bis zum Mittelmeer

Über 15 Monate haben die Filmemacher das Seenotrettungsschiff ALAN KURDI des Vereins „Sea-Eye“ während mehrerer Missionen als Mediateam auf dem Mittelmeer begleitet. Neben zahlreichen bewegenden Momenten auf See entstand auch Material in Ländern wie Niger, Tunesien, Libyen, Italien und Malta. Dieses Material, welches zum größten Teil noch nicht veröffentlicht wurde, ihnen aber sehr am Herzen liegt, möchten sie nun in Form des Dokumentarfilms „Route 4“ der Öffentlichkeit präsentieren.

Zwar wird „Route 4“ von einem Thema, nämlich der Gefahr, die in und durch Libyen ausgeht, eingerahmt, trotzdem ist es nicht das Ziel, eine durchgängige Geschichte zu erzählen. Vielmehr sollen die Zuschauer*innen einen Blick in das Erlebte und Gesehene erhalten.

„Wir möchten auf von der EU selbsterschaffene Probleme aufmerksam machen. Auf das Leid und die Strapazen, die Menschen auf ihren Reisen widerfahren, und auf die unglaubliche Arbeit der NGOs (in diesem Fall Sea-Eye), die als einzige die Aufgabe übernehmen, Menschen im Mittelmeer zu retten“. (route 4)

Trailer HIER.

Termine:

Freiburg – Koki – 24.11.

Bochum – endstation Kino – 24.11.

Fürth – Babylon Kino – 24.11.

Hamburg – Zeise Kino – 24.11

Köln – Rex -Kino – 24.11

Regensburg – Ostentor – 24.11.

Kiel – Hansa – 24.11.

Münster – Cinema – 24.11.

Kiel Hansa 48 – 24.11.

Fulda – Kino 25 – 24.11.

Kiel – Studio Kino – 25.11.

Köln – Lichtspiele Kalk – 27.11.

Edingen-Neckarshausen – Freiraumkino – 28.11.

Murnau – Kino im Grießbräu – 28.11.

Holzkirchen – Fools Kino – 28.11.

Rostock – Lichtspieltheater Wundervoll – 29.11.

Ulm – Obscura – 09.12.

Heidelberg – Karlstorkino – 20.12.

Heidelberg – Gloria Filmtheater – 09.01.

u.v.m