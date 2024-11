„Geisterflotte“: Gabun, das von russischen Machenschaften profitiert, behauptet, 28 Schiffe ausgeflaggt zu haben.

Nachdem sich Gabun in den letzten Monaten als einer der wichtigsten Verbündeten Russlands erwiesen hat, die ihm helfen, die westlichen Sanktionen gegen sein Öl zu umgehen, versichert es, dass es bereits fast 30 Schiffe unter gabunischer Flagge aus seinem Register gestrichen habe, die im Verdacht stehen, zur russischen „Geisterflotte“ zu gehören.

Schwer zu sagen, wie viel Geld Gabun jedes Jahr mit der Vergabe seiner Flagge verdient, insbesondere seit Russland von westlichen Sanktionen betroffen ist, die es daran hindern, sein Öl angemessen zu verkaufen. Es ist jedoch erwiesen, dass Libreville über Intershipping Services, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen, das für die Verwaltung der gabunischen Flagge zuständig ist, Moskau dabei geholfen hat, diese Sanktionen zu umgehen und somit sein Öl mithilfe einer „Geisterflotte“ außerhalb Europas zu verkaufen. Diese Praxis ist in der Branche zwar üblich, Gabun wird jedoch beschuldigt, in gewisser Weise den Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Diese Haltung wird von den amerikanischen und französischen Partnern nicht gerne gesehen.

Um seine westlichen Unterstützer nicht zu verärgern, hat Gabun, das seit dem Staatsstreich Ende August 2023 und der bis dahin herrschenden außergewöhnlichen Situation geschwächt ist, beschlossen, 28 russischen Schiffen die Flagge zu entziehen, wie RFI berichtet. Tatsächlich soll Libreville in den letzten Monaten fast 30 Schiffe aus dem gabunischen Register gestrichen haben, weil ihre Aktivitäten als nicht konform angesehen wurden. Diese Entscheidung, so heißt es, erfolgte, nachdem die USA Druck auf Liberia ausgeübt hatten, einer Flotte von Öltankern die Flagge zu entziehen, die im Verdacht standen, in den Transport von russischem Öl verwickelt zu sein. 13 der 28 aus dem gabunischen Register gestrichenen Schiffe wurden sofort wieder unter russischer Flagge registriert. Das will etwas heißen.

Vor kurzem, so versichert RFI, besuchten 40 Tanker unter gabunischer Flagge russische Häfen, bevor sie sich auf den Weg nach China, Indien oder in die Türkei machten. Diese Länder gehören zu den größten Kunden Moskaus. Sind diese an denselben Machenschaften beteiligt? In Libreville, wo seit diesen Anschuldigungen keine offizielle Stellungnahme abgegeben wurde, gibt eine regierungsnahe Quelle implizit zu, dass diese Schiffe den Interessen der russischen „Geisterflotte“ dienen. Allerdings möchte man daran erinnern, dass „nicht nur Schiffe unter gabunischer Flagge Öl nach Israel oder russisches Öl transportieren“. (Quelle: gabonreview)