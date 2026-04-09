Ghana verwandelt seinen Personalausweis in ein Zahlungsmittel

Ghana geht neue Wege, indem es seinen nationalen Personalausweis zu einem echten Zahlungsmittel macht. Diese Funktion ermöglicht es Bürgern, Transaktionen ohne Bankkarte direkt mit ihrem Ausweisdokument durchzuführen. Ziel der Initiative ist es, die Digitalisierung der Finanzdienstleistungen zu beschleunigen und die Nutzung von Bargeld zu reduzieren. Gleichzeitig könnte sie die finanzielle Inklusion stärken – insbesondere in einem Land, in dem der Zugang zu Bankdienstleistungen ungleich verteilt ist. Diese Innovation positioniert Ghana als Vorreiter in Westafrika.

Ghana erreicht damit einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung öffentlicher Dienste. Das Land ist das erste in Westafrika, das eine Zahlungsfunktion direkt in den nationalen Personalausweis integriert. Diese Neuerung ermöglicht es den Bürgern, finanzielle Transaktionen ohne klassische Bankkarte durchzuführen. Ziel ist es, die finanzielle Inklusion zu fördern und die Nutzung von Bargeld zu verringern. Die Initiative könnte als Vorbild für andere Staaten der Region dienen.

Personalausweis wird zur digitalen Geldbörse

Die von der ghanaischen Identitätsbehörde ausgestellten nationalen Ausweise können nun auch für Zahlungen verwendet werden. Bürger können damit online einkaufen, im Geschäft bezahlen oder Geld an Automaten abheben.

Diese Entwicklung soll Finanzdienstleistungen näher an die Bevölkerung bringen – insbesondere an Menschen ohne klassisches Bankkonto. Gleichzeitig verringert sie die Abhängigkeit von internationalen Zahlungssystemen wie Visa oder Mastercard.

Die Karte kann über die App MyCitizens oder per USSD-Code aktiviert werden, was die Nutzung auch für Menschen ohne Smartphone erleichtert.

Schnelle Akzeptanz durch Banken und Fintechs

Ghanaische Finanzinstitute haben das neue System rasch in ihre Zahlungsinfrastruktur integriert. Mehrere Banken und Fintech-Unternehmen ermöglichen bereits Transaktionen mit dem Personalausweis.

Die Behörden betonen, dass moderne Verschlüsselungstechnologien eingesetzt werden, um die Sicherheit der Zahlungen zu gewährleisten. Das System basiert auf Datenschutzprotokollen, die die Vertraulichkeit der Nutzer sichern sollen.

Zu den Vorteilen zählen:

Zahlungen ohne Bankkarte

Einfacherer Zugang zu Finanzdienstleistungen

Weniger Bargeldnutzung

Höhere Sicherheit bei Transaktionen

Bessere Nachverfolgbarkeit von Zahlungen

Hebel für finanzielle Inklusion

Mit dieser Innovation kann eine einzige Karte sowohl zur Identifikation als auch zum Bezahlen genutzt werden. Die ghanaische Regierung hofft, so den Zugang zu Finanzdiensten zu erweitern – insbesondere in ländlichen Gebieten.

Die Digitalisierung von Zahlungen soll zudem die Nachverfolgbarkeit von Transaktionen verbessern. Behörden sehen darin auch eine Möglichkeit, die Steuererhebung zu stärken und die Wirtschaft zu modernisieren.

Modell für Westafrika

Ghana nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Region ein. Andere westafrikanische Länder könnten diesem Beispiel folgen, insbesondere jene, die ihre Verwaltung digitalisieren.

Die Verbindung von digitaler Identität und Zahlungssystemen könnte die finanzielle Inklusion auf dem gesamten Kontinent beschleunigen und den Zugang zu öffentlichen sowie finanziellen Dienstleistungen grundlegend verändern.

(Quelle: afrik.com)