RFI-Recherche deckt geheimen Krieg in Libyen zwischen der Ukraine und Russland auf

Libyen entwickelt sich laut einer exklusiven Recherche von Radio France Internationale (RFI) zu einem neuen, diskreten Schauplatz der Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland. Fernab der europäischen Schlachtfelder spielt sich diese strategische Rivalität nun in Nordafrika ab – rund um bedeutende militärische, energiepolitische und geopolitische Interessen. Seit mehreren Monaten zielen verdeckte Operationen, insbesondere unter Einsatz von Drohnen, auf russische Interessen im Mittelmeerraum. Diese lange Zeit verschwiegene ukrainische Präsenz auf libyschem Boden belegt eine Ausweitung des Konflikts weit über seine ursprünglichen Grenzen hinaus.

Der Krieg zwischen Kiew und Moskau internationalisiert sich zunehmend. Der 4. März 2026 markiert einen Wendepunkt in diesem Schattenkrieg. Moskau beschuldigt die Ukraine, mit mutmaßlicher Unterstützung britischer Geheimdienste, einen russischen Gastanker – die Arctic Metagaz – im Mittelmeer angegriffen zu haben. Dieses Schiff, das zu einer Flotte gehört, die internationale Sanktionen umgeht, transportierte Flüssigerdgas nach Ägypten. Laut der RFI-Untersuchung wurde der Angriff tatsächlich von ukrainischen Kräften durchgeführt, die von der libyschen Küste aus operierten. Diese Enthüllung gilt als Beleg für eine strukturierte militärische Präsenz Kiews im Westen des Landes.

Eine organisierte ukrainische Militärpräsenz in Libyen

Nach Angaben libyscher Quellen, die von RFI zitiert werden, sind derzeit mehr als 200 ukrainische Offiziere und Militärexperten im Westen Libyens stationiert – mit Zustimmung der Regierung in Tripolis. Diese Präsenz stützt sich auf mehrere strategische Standorte, darunter die Luftwaffenakademie von Misrata. Auf dieser Basis sind auch türkische, italienische und amerikanische Kräfte präsent sowie ein britisches Geheimdienstzentrum. Diese Konstellation macht Libyen zu einem Knotenpunkt internationaler militärischer Einflüsse.

Ein weiterer wichtiger Standort befindet sich in Zaouïa, nahe eines bedeutenden Ölkomplexes. Dort betreiben die Ukrainer eine Basis, die für den Einsatz von Luft- und Marinedrohnen ausgestattet ist. Baumaßnahmen haben die Infrastruktur gestärkt und die technischen Fähigkeiten verbessert. Ein dritter Koordinationspunkt befindet sich in Tripolis, wo regelmäßig Treffen mit libyschen Militärvertretern stattfinden. Diese Organisation zeigt eine fortgeschrittene Zusammenarbeit zwischen Kiew und Tripolis, die weit über punktuelle Unterstützung hinausgeht.

Militärische Zusammenarbeit und energiepolitische Interessen

Die ukrainische Präsenz in Libyen geht auf ein im Oktober 2025 geschlossenes Abkommen zurück, das auf Anfrage eines hochrangigen ukrainischen Militärvertreters zustande kam. Im Gegenzug für Ausbildungsprogramme für libysche Streitkräfte – insbesondere im Bereich Drohnentechnologie – strebt Kiew langfristige wirtschaftliche Partnerschaften an. Das Abkommen umfasst auch mögliche Waffenverkäufe sowie Investitionen in den libyschen Ölsektor. Diese Zusammenarbeit verdeutlicht den Willen der Ukraine, ihren Einfluss in Afrika auszuweiten und gleichzeitig ihre Allianzen gegenüber Russland zu stärken.

Allerdings stößt diese Kooperation auch innerhalb Libyens auf Kritik. Einige politische Akteure sehen darin eine Verletzung der nationalen Souveränität und warnen, dass das Land zum Schauplatz eines Stellvertreterkriegs werde. Das Schweigen der Regierung in Tripolis zu diesen Vorwürfen verstärkt die Zweifel. Moskau wiederum beschuldigt die libyschen Behörden offen, ukrainische Operationen zu unterstützen – was die diplomatischen Spannungen in einer ohnehin fragilen Region weiter verschärft.

Maritime Angriffe sorgen für Besorgnis in der Region

Der Angriff auf die Arctic Metagaz ist kein Einzelfall. Bereits im Dezember 2025 wurde ein russischer Öltanker im Mittelmeer unter ähnlichen Umständen angegriffen. Mehreren Quellen zufolge basieren diese Operationen auf dem Einsatz hochentwickelter Marinedrohnen, die strategische Ziele präzise treffen können. Diese Technologien, die bereits von der Ukraine im Schwarzen Meer eingesetzt wurden, kommen nun auch in Nordafrika zum Einsatz – ein deutlicher Wandel in den militärischen Einsatzmethoden.

Diese Angriffe werfen auch Umweltbedenken auf. Das Risiko von Verschmutzungen durch mögliche Schiffsunglücke mit kohlenwasserstoffhaltiger Ladung beunruhigt lokale Behörden und internationale Organisationen. Darüber hinaus zeigen sie die zunehmende Bedeutung hybrider Konflikte, bei denen Krieg aus der Distanz geführt wird – ohne offizielle Kriegserklärung, jedoch mit realen Auswirkungen auf die regionale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität.

Eine Ausweitung des Konflikts nach Afrika

Die RFI-Recherche zeigt eine ukrainische Strategie, ihren Einfluss über Europa hinaus auszuweiten, indem sie auf Partnerschaften in Afrika setzt. Die Präsenz in Libyen könnte dabei nur der Anfang sein, da mehrere Mächte versuchen, ihre Position auf dem Kontinent zu stärken. Russland, das bereits in einigen afrikanischen Ländern aktiv ist, betrachtet diesen ukrainischen Vorstoß als direkte Bedrohung seiner Interessen.

So erscheint Libyen heute als neue, diskrete, aber strategisch bedeutende Front im Konflikt zwischen Kiew und Moskau. Diese Untersuchung bestätigt, dass der Krieg in der Ukraine die geopolitischen Gleichgewichte weltweit neu ordnet.