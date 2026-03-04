Kamerun: Anwalt von 12 aus den USA abgeschobenen Afrikanern wird daran gehindert, diese zu treffen

Der Anwalt von zwölf Afrikanern, die von den Vereinigten Staaten nach Kamerun abgeschoben wurden, erklärt, dass er seit zwei Wochen daran gehindert werde, seine Mandanten zu treffen. „Sie sind nicht nur traumatisiert, sondern jetzt auch frustriert darüber, dass sie inhaftiert sind, ohne die geringste Möglichkeit zu wissen, wie sich ihre Situation entwickeln wird“, sagt Rechtsanwalt Joseph Fru Awah lt. RFI.

Seinen Angaben zufolge befinden sich derzeit noch 15 Menschen in einem bewachten Anwesen in einem Vorort von Yaoundé in Haft, seit ihrer Ankunft im Land – Mitte Januar für eine erste Gruppe und Mitte Februar für eine zweite. Unter den acht zuletzt Angekommenen befinden sich Senegalesen, Sierra-Leoner und Äthiopier, nachdem zuvor bereits Angolaner, Kongolesen, Ghanaer, Marokkaner und Simbabwer eingetroffen waren.

Am 17. Februar wurde ihr Anwalt für einige Stunden festgenommen. Seitdem durfte er sie nicht mehr wiedersehen, um ihre Verteidigung sicherzustellen und insbesondere Schutz für sie zu beantragen, da ihnen bei einer Abschiebung in ihre Herkunftsländer Risiken drohen.

„Kamerun hat jetzt die Pflicht, sie zu schützen“

Eine Situation, die Rechtsanwalt Joseph Fru Awah sehr verärgert. „Ich muss sie täglich sehen“, betont er im Gespräch mit Lisa Villy. „Doch seit dieser Festnahme hat man mir den Zugang zu ihnen versperrt. Man hat mir gesagt, ich müsse zuerst zur IOM (Internationale Organisation für Migration), einer UN-Agentur, gehen, bevor ich meine Mandanten konsultieren könne. Gibt es so etwas überhaupt? Stellen Sie sich diese Menschen vor, die traumatisiert sind. Sie sind nicht nur gegen ihren Willen in Kamerun angekommen, sondern haben es trotz dieses Schocks geschafft, einen Anwalt zu finden. Und nachdem ich die Gelegenheit hatte, mit ihnen zu sprechen, sie zu beraten und ihnen Mut zu machen, werden plötzlich alle Verbindungen abgeschnitten?“ „Was passiert jetzt mit ihnen, psychologisch gesehen? Sie sind nicht nur traumatisiert, sondern nun auch frustriert, weil sie inhaftiert sind, ohne die geringste Möglichkeit zu wissen, wie sich ihre Situation entwickeln wird.“ Er

schließt mit den Worten: „In ihren Heimatländern könnten sie getötet werden, und genau deshalb haben die Vereinigten Staaten sich entschieden, sie nicht direkt dorthin zurückzuschicken. Kamerun hat jetzt die Pflicht, sie zu schützen. Das ist die Position des internationalen Rechts.“

Asylanträge

Rechtsanwalt Joseph Fru Awah, der diese zwölf aus den USA abgeschobenen afrikanischen Staatsbürger vertritt, erklärt außerdem, dass er mit UN-Agenturen zusammenarbeite, um Asylverfahren einzuleiten – mit der IOM und dem UNHCR, die seiner Aussage nach auf die Zustimmung der kamerunischen Behörden warten.

Die kamerunischen Behörden, die zu diesem Thema kontaktiert wurden, haben bislang nicht auf entsprechende Anfragen reagiert.

Kamerun hat sich damit einer Liste afrikanischer Länder angeschlossen, die bereit sind, von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump abgeschobene Drittstaatsangehörige aufzunehmen – nach Ghana, Eswatini, Ruanda, Äquatorialguinea und dem Südsudan.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus Anfang 2025 hat Donald Trump eine umfangreiche Abschiebungskampagne gestartet. Dazu gehören auch umstrittene Abkommen, nach denen Ausländer gegen finanzielle Gegenleistungen in Drittstaaten gebracht werden, mit der Begründung, dass einige Staaten sich weigerten, ihre abgeschobenen Staatsbürger wieder aufzunehmen.