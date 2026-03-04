Neu! DAS-Podcast: Afrikapolitik. Analysen. Aspekte.

Die Deutsche Afrika Stiftung (DAS) veröffentlicht nun einen Podcast: „Afrikapolitik. Analysen. Aspekte.“ Hier wird mit Expertinnen und Experten über politische, gesellschaftliche und kulturelle Debatten auf dem afrikanischen Kontinent sowie über die deutsch-afrikanischen Beziehungen gesprochen. Je nach Thema und Gast erscheint der Podcast auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
In der Pilotfolge ist der Blick auf Uganda gerichtet: Bei den allgemeinen Wahlen im Januar wurde der langjährige Präsident Yoweri Museveni mit rund 72 % der Stimmen wiedergewählt. Sein wichtigster Herausforderer war Bobi Wine, der sich laut offiziellen Ergebnissen rund 25 % sichern konnte.
Zu Gast ist Nicholas Opiyo, Menschenrechtsanwalt und Träger des Deutschen Afrika-Preises 2017. Er lebt derzeit im Exil und dokumentiert weiterhin Menschenrechtsverletzungen in Uganda. Die DAS spricht mit ihm über die politische Lage, zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraum und Perspektiven für die Zukunft. Die Folge ist in englischer Sprache.
HIER klicken und reinhören!