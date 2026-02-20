Lesetipp/DLF: Völkerrecht – Die Ausrufung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara 1976

Fünf Jahrzehnte nach dem „Grünen Marsch“ ist die Westsahara weder eine eigene Nation noch ein Teil Marokkos. Manche nennen das Gebiet „die letzte Kolonie Afrikas“. Wo steht die Region heute?
1973 geht der Kampf um die Unabhängigkeit Westsaharas in die letzte Phase: die Befreiungsbewegung Frente Polisario wird gegründet. Das Land zwischen Algerien, Marokko und Mauretanien hat zu dem Zeitpunkt eine lange und leidvolle Kolonialgeschichte hinter sich.
Nach zwei Kriegen im Jahr 1909 war im Vertrag von Fes 1912 festgelegt worden, dass es auf dem Gebiet Marokkos zwei Protektorate geben soll: „Spanisch Marokko“ und „Französisch Marokko“ – die Hafenstadt Tanger erhielt einen eigenen Status.
