Lesetipp/DW: Westafrika: Journalismus im Zeitalter der Fake News

JUNI 2024

NOVEMBER 2024

KIEL: bis 27.11.2024: Somali-Kulturwochen. Filme, Vorträge, Lesungen, Musik, Kurse und Ausstellungen. Verschiedene Veranstaltungsorte. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 07. – 16.11.2024: Afrika Film Festival 2024. Aktuelle Filme aus Afrika, spannende Themen und Diskussionen. Ort: Theater am Olgaeck. Mehr dazu HIER.

ERLANGEN/NÜRNBERG, 09.-23.11.2024: 10jähriges Jubiläum der "Black History Weeks Erlangen“ mit einer Reihe Veranstaltungen, zum Auftakt erstmals auch in Nürnberg. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 12.–17. 11.2024: Filmfestival AFRIKAMERA 2024. Kino Arsenal, fsk, Sinema Transtopia, BrotfabrikKino, City Kino Wedding. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 15.11.2024, 19h00: "Der Kontinent von allem und beinahe nichts" - Lesung und Gespräch mit Sami Tchak. Ort: SpecOps, Aegidiimarkt 5, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 16.11.2024: Namibia - Eine Konfrontation der Deutschen - Kolonialverbrechen in Vergangenheit und Gegenwart - Filmvorführung und Gespräch. Veranstalter: medico international. Ort: Savvy Contemporary Berlin | Reinickendorfer Str. 17 | 13347 Berlin. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 22.11.2024, 21h00: Konzert Band AFRIKADELLE. Ort: Zig Zag Jazz Club, Hauptstraße 89. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 26.11.2024, 18.00 – 20.00 Uhr: Buchvorstellung Henning Melber „The Long Shadow of German Colonialism”. Ort: Heinrich Böll Stiftung. Mehr dazu HIER.

Online, 28.11.2024, 15:00 - 16:30: Virtuelle Informationsveranstaltung "Marktchancen in Ruanda". Veranstalter: giz + BVMW. Anmeldung HIER.

DEZEMBER 2024

DÜSSELDORF, 01.12.2024, 20h15: Lesung „Tatort Mittelmeer“. Schauspieler:innen, die als Fernsehermittler:innen bekannt sind (Mechthild Großmann, André Kaczmarczyk, Nina Kunzendorf, Peter Kurth, Bjarne Mädel, Oliver Mommsen und Daniel Sträßer) lesen bewegende Berichte von aus Seenot geretteten Menschen sowie von Crewmitgliedern der Seenotrettungsorganisation SOS Humanity. Ort: Düsseldorfer Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1. Mehr dazu HIER.

CRAILSHEIM, 06.12.2024-06.01.2025: Weltkunst aus Tansania. Mehr als Tingatinga! Wanderausstellung des Projekts tanzaniart. In Kooperation mit dem AK Tansania der evangelischen Kirchengemeinde. Ort: Stadtmuseum Crailsheim, Spitalstr. 2. Eröffnung 6. Dezember, 19 Uhr. Mehr dazu HIER.



FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

WIESBADEN, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 16.2.25: Fotoausstellung Samuel Fosso (Kamerun). Fosso ist einer der bekanntesten Fotokünstler Afrikas. Das KINDL zeigt eine Auswahl von Fossos Werken von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart. Mehr dazu HIER.