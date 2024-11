Nigerias Militär warnt vor wachsender Bedrohung durch neue Milizen aus Niger und Mali

Foto: X

Das nigerianische Militär hat vor einer neuen aufständischen Gruppe, den Lakurawas, gewarnt, die aus den Nachbarländern Niger und Mali in den Nordwesten des Landes eingedrungen sein soll.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalmajor Edward Buba, bestätigte am Donnerstag, dass die Gruppe, die mit Milizen in der Sahelzone in Verbindung steht, in den Bundesstaaten Sokoto und Kebbi aktiv war. Die Ideologie der Gruppe ist nach wie vor unbekannt, berichtete Reuters.

„Sie begannen mit einem Einfall in die nördlichen Teile der Bundesstaaten Sokoto und Kebbi von der Niger- und Mali-Achse aus, insbesondere nach dem Putsch in der Republik Niger“, sagte Buba in einer Erklärung.

Der Zustrom von Lakurawas steht im Zusammenhang mit dem Staatsstreich im Juli 2023 in Niger, der die gemeinsamen Militärpatrouillen entlang der Grenze zwischen Nigeria und Niger unterbrochen hat. Obwohl die Patrouillen inzwischen wieder aufgenommen wurden, bleibt das Militär in höchster Alarmbereitschaft, um weitere Infiltrationen zu verhindern, so Buba.

Nigeria sieht sich im Nordosten des Landes nach wie vor mit einem anhaltenden Aufstand konfrontiert, der hauptsächlich von der militanten islamistischen Gruppe Boko Haram und ihrer Splittergruppe, der Provinz Islamischer Staat Westafrika (ISWAP), angeheizt wird.

Der Aufstieg der Lakurawas unterstreicht die eskalierende Sicherheitsbedrohung im Nordwesten Nigerias, einer Region, die bereits von bewaffneten Banden und Entführungen gegen Lösegeld geplagt wird. Buba berichtete, dass das Militär im vergangenen Monat 163 Aufständische getötet, 82 Personen verhaftet und mindestens 80 Menschen aus den Händen von Entführern im Nordwesten gerettet hat.

Im August unterzeichneten Nigeria und Niger, zwei westafrikanische Staaten, nach einem Treffen der Verteidigungsminister beider Länder in Nigers Hauptstadt ein Sicherheitsabkommen, um die gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen.

In der Erklärung eines nigerianischen Militärs heißt es: „Beide Parteien bekräftigten ihre Entschlossenheit, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und zu verstärken, um die regionale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten“.

Mali und Niger sind zusammen mit Burkina Faso Mitglieder eines regionalen Bündnisses, der Allianz der Sahelstaaten (AES). Dieses Bündnis wurde gegründet, um die Sicherheit in diesen Ländern nach ihrem Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zu stärken. Ihre Wirkung ist jedoch möglicherweise noch nicht so stark, da die Region weiterhin mit erheblichen Sicherheitsproblemen zu kämpfen hat. (Quelle: Newsletter Business Insider)