Lesetipp/Nordkurier: „Nie aufgeben“: Wie sich Aicha Barry aus Guinea ein neues Leben aufbaut

Menschen aus mehr als 100 Nationen leben in Schwerin und Umgebung. Unter ihnen ist auch Aicha Barry. Die junge Mutter genießt die gewonnene Freiheit.
Wenn Aicha Barry morgens ihren zweijährigen Sohn Ousmane anzieht, läuft im Hintergrund leise Musik. „Kinderlieder, das beruhigt ihn – und mich auch“, sagt sie und lächelt. Für Ousmane geht es in die Kita und für Aicha zur Arbeit. Ihr Ziel: die Helios-Kliniken Schwerin, wo sie seit September eine Ausbildung zur MTF – zur medizinisch-technischen Assistentin für Funktionsdiagnostik absolviert.
