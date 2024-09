JUNI 2024

SEPTEMBER 2024



Berlin, 17.-22.09.2024: Festival Archival Assembly #3 – Resounding Archives: The Politics of Listening to the Moving Image. Orte: silent green, Kino Arsenal, SİNEMA TRANSTOPIA, Gerichtstraße 35 und migas-Bar. Mehr zu den Veranstaltungen mit afrikanischen Perspektiven HIER.

Köln, 19.-29.09.2024: Afrika Filmfestival. Ort: Filmforum im Museum Ludwig. Mehr dazu HIER.

Speyer, 28.09.2024, 11-15h00: Kleines Afrikafestival bei "Faire und interkulturelle Woche Speyer". Ort: Geschirrplätzel Speyer. Veranstalter: Verein Brücken nach Guinea e.V und Weltladen Speyer. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2024

Köln, 11.-13.10.2024: Seminarwochenende "Gutes Leben für alle?!- Sport in Tansania". Veranstalter: Tanzania- Network. Mehr dazu HIER.

Berlin, 17.10.2024: Senegal Investment Forum: Welche Chancen bietet Senegal für den deutschen Mittelstand? Ort: Grand Hyatt Hotel Berlin. Veranstalter: Der Mittelstand. BVMW e.V.. Mehr dazu und Anmeldung (bis 24.09.2024) HIER.

Bad Herrenalb, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2024

Berlin, bis 02.11. 2024: Einzelausstellung der Werke des Künstlers René Tavares aus São Tomé und Príncipe in der ARTCO Galerie in Berlin-Schöneberg. Die Ausstellung „The Atlantic is Black“ ist eine Recherche zu transatlantischen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Diaspora. Mehr dazu HIER.

Leipzig, 07.-09.11.2024: Fachtagung „Koloniale Schatten, globale Lichtblicke: Die Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Westsahara“. Veranstalter: ZEOK e.V.. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.