Lesetipp/Stars Insider: Wohin fliehen die meisten Flüchtlinge?

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge weltweit auf 36,4 Millionen Menschen mehr als verdoppelt. Ein häufiges Missverständnis ist jedoch, wohin sie fliehen. Tatsache ist, dass die Menschen, die von den größten Flüchtlingskrisen der Welt betroffen sind, nicht in der Lage sind, in die einkommensstarken Länder Europas oder Nordamerikas zu gelangen. Stattdessen suchen sie Schutz in den Nachbarländern. Mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine hat sich die Lage jedoch ein wenig geändert.

Auf der Grundlage von Daten des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) aus dem Jahr 2023 erfahren Sie hier, welche Länder die meisten Flüchtlinge aufnehmen.

