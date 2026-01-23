Lesetipp/Telepolis: Warum Afrika dem Westen längst den Rücken kehrt

China bietet Afrika Partnerschaft statt Konfrontation – und schafft damit, was dem Westen nach seiner kolonialen Vergangenheit nicht gelingt.
Die USA setzen auch in Afrika auf militärische Konfrontation, wie die Beispiele Somalia und Nigeria zeigen. Chinas Außenminister Wang Yi reist hingegen durch Afrika und bietet sein Land den afrikanischen Staaten als langfristigen Partner an, weicht einer Konfrontation mit den USA dabei jedoch so konsequent wie möglich aus. In den alten Industriestaaten ist man über diese Entwicklung nicht sehr erfreut und versucht, die Länder Afrikas vor China zu warnen. Da taucht dann das alte Schreckbild von der Gelben Gefahr wieder auf, wenn man keine Argumente mehr verfügbar hat.
