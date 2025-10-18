Marokko: Unter dem Druck der Generation Z nimmt der Kampf gegen die Korruption Fahrt auf

Lange Zeit galt politische Korruption in Marokko als Symbol der Straflosigkeit – doch nun scheint sich eine historische Wende abzuzeichnen. Wenige Monate vor den Parlamentswahlen haben sich mehrere Kandidaten, die im Verdacht stehen, sich illegal bereichert oder Stimmen gekauft zu haben, aus dem Rennen zurückgezogen. Grund dafür ist der wachsende Druck einer marokkanischen Jugend, die zunehmend Transparenz und öffentliche Ethik einfordert.
In den sozialen Netzwerken und auf den Straßen macht die marokkanische Generation Z – insbesondere die Bewegung „GenZ 212“ – lautstark auf sich aufmerksam. Ihre Forderungen sind klar: weniger Ungleichheit, mehr soziale Gerechtigkeit und ein Ende der Korruption. „Wir sind die Jugend, keine Parasiten“ – dieser Slogan, der in vielen Städten des Königreichs zu hören ist, zeigt deutlich, welchen Weg diese Generation dem Land weisen will.
In diesem Klima zirkulieren Bürgerlisten, Appelle gegen die Zulassung zweifelhafter Kandidaturen häufen sich, und mehrere Politiker mit belastetem Ruf haben ihre Kandidatur zurückgezogen. Offiziell aus administrativen oder parteiinternen Gründen – doch tatsächlich liegt der Grund im Druck der Generation Z.
Institutioneller oder nur symbolischer Wandel? In einem Land wie Marokko, in dem Korruption und Vetternwirtschaft tief verwurzelt sind, stellt sich die Frage, ob dieser Wandel von Dauer sein wird. Einige offizielle Initiativen deuten jedenfalls auf ein gewisses Umdenken hin: Die Nationale Instanz für Integrität, Prävention und Korruptionsbekämpfung (INPPLC), eine unabhängige verfassungsmäßige Institution, hat ihre Zuständigkeiten kürzlich erweitert und gestärkt bekommen.
Doch die Herausforderung bleibt groß: Wie lässt sich dieser neue ethische Schwung in nachhaltige Reformen umsetzen?
Gefordert werden unter anderem: die verpflichtende Offenlegung des Vermögens aller Kandidaten, eine strenge Kontrolle der Wahlkampffinanzierung, und die Möglichkeit, korrupte Gewählte ihres Amtes zu entheben.
Viele Beobachter befürchten jedoch, dass dieser Wandel eher symbolisch als tiefgreifend ist – ein taktisches Manöver, um die Bevölkerung vor den Wahlen zu beruhigen. Schließlich bleibt das Land ein System, in dem Monarchie und Machtelite die Wirtschaft in völliger Intransparenz kontrollieren.
Ein neuer Standard der Verantwortung? Der Rückzug einflussreicher Kandidaten und die neue Angst vor öffentlicher Ächtung könnten dennoch einen neuen Standard setzen – einen, in dem Ruf und Integrität zu einem wertvollen Kapital werden. Ob dieser Wandel tiefgreifend oder nur oberflächlich ist, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt zeugt er von einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Zivilgesellschaft und Machtapparat – und von einer Generation, die nicht länger bereit ist, Korruption als Schicksal hinzunehmen. (Quelle: afrik.com)