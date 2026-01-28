Lesetipp/Fides: D.R. KONGO – Widersprüchliche Berichte über die angebliche Ermordung des ehemaligen Präsidenten Kabila

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte über die angebliche Ermordung des ehemaligen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila. Nach Informationen, die Fides vorliegen, soll der ehemalige kongolesische Präsident Joseph Kabila am 25. Januar bei einer Explosion in dem Gebäude ums Leben gekommen sein, in dem er sich zu einem Treffen mit Vertretern der Guerillagruppe M23 in Kalundu, einer der drei Gemeinden von Uvira in der kongolesischen Provinz Südkivu im Osten des Landes, aufhielt.
Bei der Explosion, die entweder auf eine im Gebäude platzierte Bombe oder auf einen schweren Drohnenangriff der kongolesischen Armee zurückgeführt wird, sollen neben Kabila etwa vierzig Menschen ums Leben gekommen sein, darunter einige hochrangige Kommandeure der M23.
