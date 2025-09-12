Schändliche Komplizenschaften: Wenn Trump die Fremdenfeindlichkeit exportiert und der Präsident von Ghana den roten Teppich ausrollt

In einem ebenso zynischen wie unmenschlichen Manöver setzt der amerikanische Präsident Donald Trump Ende 2025 seine Zerstörung der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und der Menschenrechte fort, indem er Migranten in Länder abschiebt, zu denen sie oft keinerlei echte Verbindung haben. Noch bestürzender ist jedoch die Rolle einiger afrikanischer Staatschefs, allen voran der ghanaische Präsident John Dramani Mahama, die bereitwillig als Erfüllungsgehilfen einer rassistischen, brutalen und unhaltbaren Migrationspolitik auftreten.

Abgeschobene aus den USA aufnehmen

Trump, getreu seiner harten und populistischen Linie, hat die Jagd auf Migranten zu einem Wahlkampfschlager gemacht. Nichts Neues, außer dass er diesmal nicht nur „Sans-Papiers“ in ihr Herkunftsland zurückschickt: Er externalisiert, verlagert und deportiert sie in Drittstaaten – in absoluter Missachtung ihrer Lebenswege, Grundrechte und familiären Bindungen.

Und währenddessen präsentiert Mahama in einem Akt diplomatischer Geschmacklosigkeit eine beschämende Gefügigkeit. Der ghanaische Präsident verkündete am 10. September, dass sein Land bereit sei, Bürger Westafrikas aufzunehmen, die aus den USA abgeschoben werden. Keine Ghanesen, nein. Beliebige Westafrikaner. Ob Nigerianer, Gambier, Bissau-Guineer oder Burkiner – Ghana soll auf Geheiß Washingtons als Warteraum oder Pufferzone dienen.

Eine Region, die bereits von Zwangsvertreibungen geprägt ist

Ein Transitraum für zwangsweise Heimatlose, ein menschliches Verteilzentrum in einem Westafrika, das wie ein geopolitischer Hinterhof behandelt wird. Mahama versucht diese Entscheidung mit dem Hinweis auf die Freizügigkeit innerhalb der ECOWAS zu rechtfertigen. „Sie brauchen kein Visum, um zu kommen“, sagt er, als ginge es um ein Touristenvisum, eine freiwillige Rückkehr oder einen kurzen Aufenthalt. Bequem verschweigt er, dass diese Menschen nicht freiwillig in Accra landen. Sie werden mit Gewalt dorthin geschickt.

Und in vielen Fällen haben sie nie einen Fuß nach Ghana gesetzt, sprechen die Sprache nicht, haben dort weder Familie noch soziale Bezüge. Doch für Mahama reicht es offenbar, dass Westafrikaner „unsere Brüder“ seien, um aus Accra ein Zentrum des erzwungenen Exils zu machen. Eine bittere Ironie – in einer Region, die ohnehin schon von Zwangsvertreibungen durch Konflikte, Klimakrisen und Armut geprägt ist.

Dieselbe bürokratische Brutalität wie des Vereinigten Königreichs

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump arme Staaten instrumentalisiert, um seine aggressive Migrationspolitik reinzuwaschen. Ruanda, Eswatini, Südsudan – all diese Länder haben im Austausch für wirtschaftliche Versprechen oder diplomatische Unterstützung zugestimmt, als Experimentierfelder für eine Art neokolonialer Migrationspolitik zu dienen.

Die Idee dahinter? Die „Unerwünschten“ loswerden, ohne die moralische oder politische Verantwortung dafür zu tragen. Die Konsequenzen der amerikanischen Fremdenfeindlichkeit exportieren.

Das Abkommen zwischen Accra und Washington ist ein weiteres Beispiel dafür. Und es erinnert unheilvoll an ein anderes Kapitel: den Plan des Vereinigten Königreichs, Asylsuchende nach Ruanda zu schicken. Gleiche Logik, gleiche bürokratische Brutalität, gleiche Missachtung der Menschenwürde.

Die entscheidende Frage lautet: Zu welchem Preis sind afrikanische Staatschefs bereit, sich zu verkaufen? Denn man darf nicht naiv sein – solche Abkommen entstehen nicht ohne Gegenleistungen.

Afrika darf nicht als diplomatische Müllhalde dienen

Indem er bereitwillig Migranten aufnimmt, die niemand will, hofft Mahama vermutlich auf Budgethilfen, Entwicklungsprogramme, diplomatische Unterstützung für sein Land – oder für seine persönliche Karriere. Doch zu welchem moralischen Preis? Was bedeutet das für das Image Ghanas, das einst Symbol des Panafrikanismus und der afrikanischen Souveränität war?

Afrika darf sich nicht länger für diese unwürdigen Spiele hergeben. Es darf nicht zur diplomatischen Müllhalde für die Identitätsfantasien westlicher Staatschefs werden, die um ihre Popularität fürchten. Das zu akzeptieren heißt, die eigene Jugend zu demütigen. Es heißt, die Vorstellung zu institutionalisieren, dass afrikanische Leben wie Schachfiguren verschoben werden können – ohne Rücksicht auf ihre Geschichte, ihren Willen, ihre Würde.

Würde hat keinen Preis

Und all jenen, die westafrikanische Solidarität als Rechtfertigung anführen, sei gesagt: Solidarität lässt sich nicht per Charterflug verordnen. Sie wird durch würdige, respektvolle, souveräne politische Entscheidungen aufgebaut. Jemanden aus Solidarität aufzunehmen, heißt nicht, einer Weisung aus Washington zu gehorchen. Es heißt, selbst zu entscheiden, und zwar im Einvernehmen mit den Betroffenen, humane und nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Es ist an der Zeit, dass die afrikanischen Völker ihre Führer zur Rechenschaft ziehen. Es ist an der Zeit, Trump zu sagen, dass Afrika nicht die Müllkippe für seinen Hass sein wird. Und es ist an der Zeit, Mahama klarzumachen, dass Würde keinen Preis hat – und dass er sie in diesem Fall für weit weniger verkauft hat, als sie wert ist. (Quelle: afrik.com)