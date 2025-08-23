Uganda präzisiert Abkommen mit den USA über die Aufnahme von Migranten

Nach Ruanda, Eswatini und dem Südsudan ist nun auch Uganda an der Reihe, ein Abkommen über Migranten mit der US-Regierung von Donald Trump zu schließen. Uganda, das laut den Vereinten Nationen bereits das aufnahmefähigste Land Afrikas ist und mehr als 1,7 Millionen Flüchtlinge beherbergt, gab am Donnerstag, dem 21. August, bekannt, dass es unter bestimmten Bedingungen bereit sei, Migranten aus Washington aufzunehmen, berichtet RFI.
Nach Angaben des ständigen Sekretärs im ugandischen Außenministerium, Vincent Bagiire, betrifft das Abkommen zwischen Washington und Kampala Drittstaatsangehörige, „die möglicherweise in den USA kein Asyl erhalten“ und zögern oder Bedenken haben könnten, in ihr Herkunftsland zurückzukehren.
Zahlen zur erwarteten Anzahl der Personen wurden nicht genannt. Die Vereinbarung sei jedoch „vorübergehend“ und unterliege strengen Kriterien hinsichtlich des Profils dieser Migranten. Keine unbegleiteten Minderjährigen und keine Personen mit Vorstrafen, betonte der Staatssekretär.
Im Juli 2025 hatten die USA fünf Personen aus Asien und der Karibik nach Eswatini abgeschoben, die von der Trump-Administration als „Kriminelle“ bezeichnet und sogar von ihrem eigenen Land zurückgewiesen worden waren. Uganda hingegen ziehe es vor, dass die auf sein Territorium transferierten Personen Afrikaner seien, heißt es weiter in der Mitteilung des Außenministeriums. Die konkreten Modalitäten zur Umsetzung des Abkommens müssten jedoch noch ausgearbeitet werden.