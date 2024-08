Am Sonntagabend kündigte Bamako „den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit sofortiger Wirkung“ mit Kiew an und beschuldigte dessen Regierung, direkt für den Angriff der Rebellengruppen der CSP und der JNIM-Dschihadisten auf die malische Armee in Tinzaouatène im Norden des Landes verantwortlich zu sein, berichtet RFI.

Eine „kurzsichtige und übereilte“ Entscheidung, so beschreibt das ukrainische Außenministerium die Entscheidung Bamakos, die Beziehungen zu Kiew abzubrechen. Während Mali sagt, es schließe sich der Diagnose Russlands „über die neonazistische Natur“ der Ukraine an. Diese antwortet, dass es Wagner sei, der „terroristische Methoden anwendet und direkt in Kriegsverbrechen und die Ermordung von Zivilisten verwickelt ist“ in Afrika.

Bamako ist nun der Ansicht, dass jegliche Unterstützung für Kiew gleichbedeutend mit der Unterstützung des Terrorismus in der Sahelzone ist. Diese Haltung der malischen Behörden folgt auf die Äußerungen eines Sprechers des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der am Wochenende im ukrainischen Fernsehen behauptete, er habe den Tuareg-Rebellen der CSP „nützliche Informationen, die zu militärischen Erfolgen gegen Wagner geführt haben“, zur Verfügung gestellt. Dies bezog sich auf den Angriff in Tinzaouatène, der Ende Juli 2024 zum Tod von malischen Militärs und russischen Söldnern geführt hatte.

Für Kiew ist es Russland, das „die Architektur der internationalen Sicherheit zerstört“.

Die Diplomatie Kiews beschuldigt Bamako trotz allem, keine Beweise für seine Beteiligung an den Zusammenstößen vorzulegen. Und sie betont, dass es Russland sei, das „die Architektur der internationalen Sicherheit zerstört“, die „das Recht der afrikanischen Länder auf eine freie Zukunft“ garantieren könne.

Die Ukraine sagt, sie behalte sich das Recht vor, die notwendigen Maßnahmen gegen die unfreundlichen Handlungen Malis zu ergreifen.