Ukrainischer Außenminister besucht drei afrikanische Länder, um Unterstützung gegen Russland zu gewinnen

Foto: X

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (Foto) wird in dieser Woche drei afrikanische Länder besuchen, um Unterstützung für die Haltung Kiews im anhaltenden Konflikt mit Russland zu gewinnen. Wie sein Ministerium am Sonntag mitteilte, soll der Besuch dazu dienen, Unterstützung für die Haltung Kiews im laufenden Konflikt mit Russland zu gewinnen. Der Besuch wird die vierte Reise des ukrainischen Außenministers in afrikanische Länder seit Beginn des Krieges sein.

Der Besuch wird die vierte Reise des ukrainischen Außenministers in afrikanische Länder seit Beginn des Krieges sein, berichtete Reuters. Kuleba wird vom 4. bis 8. August nach Malawi, Sambia und Mauritius reisen.

In der Erklärung heißt es: „Alle Treffen werden sich auf die Entwicklung der bilateralen Beziehungen konzentrieren, die auf gegenseitigem Respekt und Interesse beruhen. Eines der Hauptthemen wird die Beteiligung afrikanischer Staaten an den globalen Bemühungen zur Wiederherstellung eines gerechten Friedens für die Ukraine und die Welt sein“.

Der Krieg in der Ukraine hat die Aktivitäten Russlands in Afrika nicht zum Stillstand gebracht. Im vergangenen Jahr hat insbesondere die Wagner-Gruppe von den sich verschlechternden Beziehungen zwischen Frankreich, anderen westlichen Ländern und den Sahel-Staaten profitiert.

Mehrere afrikanische Länder nahmen im Juni an einer von der Schweiz ausgerichteten Konferenz zur Ukraine teil. Dennoch haben sie im Allgemeinen gezögert, sich den Bemühungen des Westens anzuschließen, Russland, einen wichtigen Lieferanten von Energie und Rohstoffen, zu isolieren.

So ist Burkina Faso beispielsweise dabei, einen Atomdeal mit dem russischen Unternehmen Rosatom abzuschließen, das auf Kernenergie und High-Tech-Produkte spezialisiert ist. Im Einklang mit Russlands Bestreben, seinen Einfluss auf dem Kontinent zu stärken, wird derzeit ein Fahrplan für den Bau eines Kernreaktors in dem westafrikanischen Land unterzeichnet.

Während seiner Reise wird Kuleba nach Angaben des Ministeriums auch die Lieferung ukrainischen Getreides in die Region erörtern und Möglichkeiten für afrikanische Unternehmen zur Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine ausloten.