US-Impfstofflieferungen nach Afrika: erste Lieferungen für Burkina Faso, Dschibuti und Äthiopien in Kürze

In enger Zusammenarbeit zwischen der Afrikanischen Union (AU), dem African Vaccine Acquisition Trust (AVAT), COVAX und der US-Regierung werden die AU-Mitgliedsstaaten ca. 25 Millionen COVID-19-Impfstoffe erhalten, um die Impfabdeckung auf dem gesamten Kontinent zu verbessern – ein Beitrag zum AU-Ziel, mindestens 60 % der afrikanischen Bevölkerung zu impfen. Die Lieferungen dieser gespendeten Dosen folgen der Zusage des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Biden, vom Mai, weltweit 80 Millionen Dosen zu verteilen.

Mit den ersten Lieferungen, die für die kommenden Tage geplant sind, werden fast eine Million Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson COVID-19 nach Burkina Faso, Dschibuti und Äthiopien geliefert.

Insgesamt werden in den kommenden Wochen etwa 25 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs für 49 afrikanische Länder zur Verfügung gestellt. Die Afrikanische Union/Africa CDC, AVAT, AFreximbank, COVAX und die US-Regierung haben bei diesem Prozess umfassend zusammengearbeitet und werden weiterhin den Zugang der Länder zu COVID-19-Impfstoffen und die Bereitschaft zur Auslieferung unterstützen.

„In Partnerschaft mit der Afrikanischen Union und COVAX sind die Vereinigten Staaten stolz darauf, 25 Millionen COVID-19-Impfstoffe an 49 afrikanische Länder zu spenden. Die Biden-Administration hat sich verpflichtet, die globale Antwort auf die Pandemie anzuführen, indem sie der Welt sichere und effektive Impfstoffe zur Verfügung stellt. Gemeinsam können wir Leben retten und der COVID-19-Pandemie ein Ende setzen“, sagte Gayle Smith, Koordinatorin für COVID-19-Wiederherstellung und globale Gesundheit im US-Außenministerium.

„Der heutige Tag ist ein stolzer Moment für Afrika bei der Sicherstellung eines gerechten Zugangs zu COVID-19-Impfstoffen“, sagte Dr. John Nkengasong, Direktor des CDC für Afrika.

„Wir schätzen die US-Regierung für ihre Unterstützung bei der Erreichung des AU-Ziels, 60 % der Bevölkerung in Afrika zu impfen, besonders in diesem Moment, in dem wir die dritte Welle in einer Reihe von afrikanischen Ländern erleben“, sagte Strive Masiyiwa, Sondergesandter der Afrikanischen Union.

„Wir freuen uns, eng mit der Afrikanischen Union und der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um einen gerechten Zugang und die rechtzeitige Lieferung von etwa 25 Millionen Dosen an den Kontinent sicherzustellen. Da der Kontinent mit einem Anstieg der Krankheitsfälle kämpft, brauchen wir kollektives Handeln, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die afrikanische Bevölkerung zu schützen und die Pandemie weltweit zu bekämpfen“, sagte Dr. Seth Berkley, CEO von Gavi, der Impfallianz, die bei der Beschaffung und Lieferung von COVAX in großem Umfang federführend ist.

„Die Spende von etwa 25 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 für Afrika durch die US-Regierung ist eine willkommene, bedeutende Geste. Als Teil der Bemühungen des African Vaccine Acquisition Task Team (AVATT) hat die Afreximbank eine 2-Milliarden-US-Dollar-Garantiefazilität (Advance Procurement Commitment, APC) eingerichtet, die letztlich den Zugang zu 400 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 von Johnson und Johnson ermöglichte. Diese kombinierten Anstrengungen stimmen optimistisch, dass das Ziel der Afrikanischen Union, eine Durchimpfungsrate von mindestens 60 % zu erreichen, bald erreicht werden kann“, sagte Prof. Benedict Oramah, Präsident der Afreximbank.

„Nur durch die Entschlossenheit Afrikas und unsere globalen gemeinsamen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass jeder überall Zugang zu dem Impfstoff hat, werden wir in der Lage sein, aus dieser Pandemie herauszukommen und zu wissen, dass wir niemanden zurückgelassen haben, insbesondere Afrika“, sagte Dr. Vera Songwe, Exekutivsekretärin der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika.

Alle Dosen werden von COVAX geliefert. Man rechnet damit, bis Ende 2021 620 Millionen Dosen nach Afrika zu liefern, die bis zum Ende des ersten Quartals 2022 auf 1 Milliarde Dosen ansteigen werden. Dies wird dazu beitragen, das Ziel der AU von 60 % Abdeckung zu erreichen. (gavi)