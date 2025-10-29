USA bekräftigen „unwiderrufliche“ Unterstützung für Marokkos Autonomieplan zur Westsahara

Kurz vor der Abstimmung des UN-Sicherheitsrats über die Verlängerung des Minurso-Mandats haben die Vereinigten Staaten ihre Haltung zur Westsahara erneut bekräftigt. Massad Boulos, Sonderberater des US-Präsidenten für den Nahen Osten und Afrika, erklärte in einem Interview mit Sky News Arabia, die Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Sahara durch Washington sei „klar und unwiderruflich“.
Die Erklärung erfolgt in einer Phase intensiver diplomatischer Aktivitäten in New York. Der UN-Sicherheitsrat könnte das Mandat der Minurso nur um drei Monate verlängern, um neue politische Bewegung in den festgefahrenen Prozess zu bringen.
Boulos betonte, dass der marokkanische Autonomieplan von 2007 für die USA „die ernsthafteste, realistischste und glaubwürdigste Lösung“ bleibe. Washington arbeite eng mit Marokko, Algerien und internationalen Partnern zusammen, um eine tragfähige politische Lösung zu erreichen. Die USA sehen sich als Vermittler, bleiben aber fest auf dem Boden der seit 2020 bestehenden Anerkennung der marokkanischen Souveränität.
In dem Interview bezeichnete Boulos die bevorstehende UN-Abstimmung als wichtigen diplomatischen Etappenschritt. Ziel sei es, die Grundlage für eine „zweite Phase“ des Prozesses zu schaffen – einen direkten Ausgleich zwischen Marokko und Algerien, basierend auf dem Autonomieplan.
Die wachsende internationale Unterstützung für diesen Ansatz zeigt sich unter anderem in der Eröffnung zahlreicher Konsulate in Laâyoune und Dakhla sowie in zunehmenden Investitionen in den südlichen Provinzen. Für Rabat bestätigt die jüngste US-Erklärung somit den Erfolg seiner Strategie, die Autonomieoption als glaubwürdige Alternative zum Referendum zu verankern.
Boulos äußerte sich optimistisch über eine mögliche Annäherung zwischen Marokko und Algerien und lobte die „klare und konstruktive Vision“ von König Mohammed VI. Auch aus Washington sind weitere diplomatische Initiativen angekündigt – der 30. Oktober gilt als wichtiger Test für die Glaubwürdigkeit dieser neuen Dynamik. (Quelle: lematin.ma)