Welt-Sichten: Afrikaner nicht wie Kinder behandeln – „Der Westen ist geblendet von alten Stereotypen über Afrikaner“

Chinesische Unternehmen bauen in vielen afrikanischen Staaten Straßen, Flughäfen oder Eisenbahnen – auch in Sambia. Viele Regierungen in Europa kritisieren, dass so der Einfluss Chinas wachse, doch sie sind auch selbst schuld daran, dass etwa Sambia lieber mit China kooperiert, erklärt der Politikwissenschaftler Emmanuel Matambo im Interview. Afrikaner, sagt er, können eigenverantwortliche Entscheidungen treffen.

Und dass Sambia inzwischen die aufgenommenen Kredite nicht mehr an China zurückzahlen könne, liege nicht an einer „Schuldenfallendiplomatie“ Chinas, sondern vor allem an Fehlern der sambischen Regierung, betont er HIER in dem spannenden Interview.