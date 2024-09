Wichtige Verhaftungen in der Zentralafrikanischen Republik

10 Jahre später ist die Gerechtigkeit für die Fatima-Opfer näher gerückt: Letzte Woche hat der Sonderstrafgerichtshof (SCC) in der Zentralafrikanischen Republik Abakar Zakaria Hamid, bekannt als „SG“, einen ehemaligen Seleka-Führer, wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit einem brutalen Angriff auf eine Kirche und ein Vertriebenenlager in der Hauptstadt Bangui vor 10 Jahren verhaftet und angeklagt. Sieben weitere Personen wurden bereits verhaftet und im Zusammenhang mit diesem Fall angeklagt.

Der Angriff auf die Kirche Notre-Dame im Stadtteil Fatima in Bangui am 28. Mai 2014 ist ein Beispiel für die Straflosigkeit, die rivalisierende bewaffnete Gruppen seit über einem Jahrzehnt zu Gräueltaten in der Zentralafrikanischen Republik ermutigt.

Die Zahl der Morde in Bangui hatte seit Dezember 2013 zugenommen, als Anti-Balaka-Milizen aus dem ganzen Land den Kampf in die Hauptstadt trugen. Die Anti-Balaka hatten sich als Reaktion auf die Übernahme der Zentralafrikanischen Republik durch die Seleka gebildet, eine überwiegend muslimische bewaffnete Gruppe, die das Land mit Gewalt überzogen hatte. Die Anti-Balaka begann schnell, muslimische Zivilisten ins Visier zu nehmen und sie mit der Seleka-Koalition in Verbindung zu bringen, die daraufhin mit noch brutaleren Angriffen zurückschlug.

Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich einen Anruf von einem Einwohner von Fatima erhielt, als der Angriff auf die Kirche stattfand. Er war in Panik und sagte, dass Tausende von Menschen aus dem Viertel fliehen würden. Kurz darauf besuchte ich die Kirche und stellte fest, dass 17 Menschen in dem Lager getötet worden waren, angeblich von Kämpfern, die mit der SG und der Seleka verbündet waren. Die Zahl war jedoch wahrscheinlich höher, da einige Opfer sofort begraben wurden. Überlebende zeigten mir die Stelle, an der Paul Emile Nzale, ein beliebter Priester, erschossen worden war.

Der Angriff auf Fatima war der erste in einer langen Reihe von ungeheuerlichen Angriffen auf Lager für Binnenvertriebene im Land. Die Kirche Notre-Dame diente weiterhin als Vertriebenenlager und wurde 2018 erneut angegriffen, wobei mindestens 16 Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden.

Anfang dieses Jahres, am Vorabend des zehnjährigen Jahrestags des Anschlags, sprach ich mit einem Familienmitglied eines der Opfer, das sagte, dass es immer noch auf Gerechtigkeit warte.

Indem er diesen Fall eröffnet, ein faires Verfahren durchführt und der Familie der Opfer Zugang zur Justiz verschafft, kann der Oberste Gerichtshof eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der weit verbreiteten Straflosigkeit in der Zentralafrikanischen Republik spielen. (HRW)