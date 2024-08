Wie die Politik in Nigeria die Wirtschaft schädigt und Menschenleben kostet

Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala (Foto), sprach vor kurzem über die Probleme, mit denen ihr Heimatland Nigeria konfrontiert ist. In einer Konferenz, an der auch der Vizepräsident des Landes teilnahm, betonte sie, wie politische Spiele Leben und Wirtschaft zerstören. Daher forderte sie ein parteiübergreifendes soziales Abkommen.

Sie stellte fest, dass ein Grund für den Niedergang der nigerianischen Wirtschaft in der mangelnden Konsequenz bei der Umsetzung der Politik liegt. Sie wies darauf hin, dass neue Regierungen es versäumen, die von ihren Vorgängern eingeleiteten Maßnahmen fortzuführen, so dass die Politik die Politik bestimmen kann. „Ein wichtiger Teil der Erklärung, warum wir keinen Erfolg haben, ist die fehlende politische Kohärenz“, sagte sie.

„Die aufeinanderfolgenden Regierungen haben es versäumt, die von ihren Vorgängern eingeführte gute Wirtschafts- und Sozialpolitik fortzusetzen, und haben es der Politik erlaubt, die Politik zu gestalten. Wir alle verstehen, dass dort, wo die Politik schlecht ist und nicht funktioniert, die Politik natürlich eingreifen sollte, aber dort, wo die Dinge gut funktionieren, fragen wir uns, warum etwas reparieren, was nicht kaputt ist.“ Sie schlug dann vor, dass es für mehr Stabilität in der nigerianischen Wirtschaft eine Art parteiübergreifenden Gesellschaftsvertrag geben müsse, der im Falle eines Regierungswechsels von der Änderung bestimmter Arbeitsstrategien abhalte.

Darüber hinaus betonte sie die Bedeutung der Sicherheit und die Priorität, die das Leben der Nigerianer, ihr Eigentum und ihr Vermögen haben, und bezeichnete dies als die erste Komponente des Gesellschaftsvertrags. „Die Sicherheit wurde in unserem Land von politischen Akteuren für politische Zwecke instrumentalisiert, was teilweise zu der schwierigen Situation geführt hat, die wir jetzt haben. Wir haben Politiker, die glauben, dass der beste Weg, ihre Gegner schlecht aussehen zu lassen, darin besteht, Unsicherheit zu schüren, damit es so aussieht, als könnten sie nicht regieren, egal ob dies zum Verlust von Leben und Eigentum unschuldiger Nigerianer führt, das muss aufhören“, sagte sie.

Sorgen um das BIP

Die Generaldirektorin der WTO ging auf die wirtschaftlichen Probleme des Landes ein und teilte mit, dass das Bevölkerungswachstum in Nigeria seit einiger Zeit das BIP-Wachstum übersteigt. Das BIP-Wachstum ist seit 2014 mit 0,9 % negativ.“ Zwischen 2000 und 2014 lag die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate bei 3,8 % und damit deutlich über der Bevölkerungswachstumsrate von 2,6 % pro Jahr, was bedeutet, dass sich der Lebensstandard der Menschen im Durchschnitt wirklich verbessert hat“, sagte sie.

„Im darauffolgenden Jahrzehnt war das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-BIP mit minus 0,9 % negativ, was bedeutet, dass es den Menschen schlechter ging, weil wir nicht in der Lage waren, die vorherige positive Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten“, fügte sie hinzu. (Quelle: Newsletter Businessinsider, Foto: Weltbank)