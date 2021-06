Zentralafrika: ECCAS hält zum Tschad, fordert aber Wahlen nach Übergangszeit

Auf einem außerordentlichen Gipfeltreffen in Brazzaville am 4. Juni haben die Staats- und Regierungschefs der Wirtschaftsgemeinschaft Zentralafrikanischer Staaten (ECCAS) ihre Unterstützung für den im Tschad stattfindenden Übergang zugesagt. Die ECCAS-Führer bekräftigten das Prinzip der Ablehnung der Machtergreifung durch nicht-demokratische Mittel, betonten aber den außergewöhnlichen Fall des Tschad, dessen Staatschef Idriss Déby Itno bei einem Angriff durch feindliche, von außen gesteuerte Kräfte getötet wurde.

Dennoch forderten sie die Übergangsbehörden auf, am Ende der Übergangszeit in achtzehn Monaten Wahlen zu organisieren und die Voraussetzungen für einen umfassenden nationalen Dialog zu schaffen, um die Grundlagen der Einheit des Landes zu festigen. Der Tschad ist also nicht von den ECCAS-Gremien ausgeschlossen und profitiert von ihrer vollen Unterstützung.

Bei der Eröffnung würdigte der derzeitige Präsident der ECCAS, der Kongolese Denis Sassou N’Guesso (Foto), Gastgeber des Gipfels, den Marschall des Tschad, Idriss Deby Itno, der am 20. April auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Es wurde eine Schweigeminute eingelegt, und er erinnerte an „seine lange Freundschaft mit Verstorbenen.

Denis Sassou N’Guesso stellte auch die Verbindung zwischen der Libyen-Krise und der im Tschad entstandenen Situation her und bedauerte: „Das taube Ohr der internationalen Gemeinschaft“ angesichts der unaufhörlichen Appelle, die der verstorbene tschadische Präsident seinerzeit in ihre Richtung lanciert hatte: „Für eine dauerhafte Lösung dieser Krise, die durch ihre zahlreichen Zwischenfälle“ den Tschad unterminiert habe, ebenso wie sie „alle Staaten der Sahelzone und weit über diese Region hinaus destabilisiert hat“.

Für den ECCAS-Vorsitzenden erscheint die Beilegung der Libyen-Krise mehr denn je als absoluter Notfall“, wegen der negativen Auswirkungen der Anwesenheit von Terrorgruppen im Süden Libyens“ auf die Nachbarstaaten.

Am Gipfeltreffen in Brazzaville nahmen der angolanische Präsident Joao Lurenço, der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi und der zentralafrikanische Präsident Archange Touadera sowie mehrere Vertreter von Staatschefs teil. Die ECCAS begrüßte auch die Gespräche, die am 1. Juni in N’Djamena von den tschadischen und zentralafrikanischen Behörden aufgenommen wurden, nachdem es am 30. Mai an der Grenze zwischen den beiden Ländern zu einem schweren Zwischenfall gekommen war, bei dem mehrere tschadische Soldaten ums Leben kamen.