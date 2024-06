Zwangsheirat ist in der Zentralafrikanischen Republik weit verbreitet

Zwangsheirat ist dort eine gängige Praxis. In Kpockté, einem Dorf im Nordwesten der Zentralafrikanischen Republik, werden solche nicht-einverständlichen Verbindungen von einigen Familien ohne Rücksicht auf die Meinung der Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren arrangiert. Manchmal sind sie gezwungen, sich der Entscheidung der Familien zu unterwerfen, da ein „Nein“ für die Mädchen viele Konsequenzen haben kann, berichtet RFI.

Im Dorf Kpockté in der Präfektur Nana-Mambéré z.B. können nicht alle Frauen ihren Ehemann wählen. Manche müssen ihren neuen Ehemann freiwillig oder gezwungenermaßen akzeptieren. Dies ist der Fall der 16-jährigen Sophie. Als Waisenkind wurde sie mit der Komplizenschaft ihrer Mutter gezwungen, einen 60-jährigen Bauern zu heiraten. „Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass es keine Liebe gibt, das Wichtigste ist, mit einem respektablen Mann zu leben, der sich um mich kümmern kann. Sie hatte mir nur gesagt, dass mein zukünftiger Mann reich ist und uns aus der Armut herausholen wird. Er ist dreimal so alt wie ich. Seit drei Jahren bin ich mit ihm zusammen, weil ich meiner Mutter nicht ungehorsam sein wollte“.

Heiraten ohne Zustimmung ist in diesem Dorf mit etwa 2.000 Einwohnern an der Tagesordnung. Ein paar Steinwürfe entfernt treffen wir Nadine, ein weiteres Opfer. „Ich wurde vor zwei Jahren von meinen Eltern in einem anderen Dorf in der Nähe zwangsverheiratet. Mein Mann hat mich vergewaltigt und mir häusliche Gewalt angetan. Ich war nicht glücklich, weinte den ganzen Tag und nahm stark ab. Eines Tages beschloss ich zu fliehen. Zurzeit lebe ich hier bei meinem Onkel, der glücklicherweise gegen diese Praxis ist“.

„Es ist eine Frage des Brauchs“.

Sehr oft haben diese Familien keine Einkommensquellen, um für ihre Kinder zu sorgen. Die Mädchen werden in dieser Situation zu einem wertvollen Besitz für die Eltern.

Grégoire ist ein Familienvater, der sich für seine Tochter entschieden hat. „Die Ehe ist für uns eine Frage des Brauchtums. Sie ist eine Quelle der Befreiung, des Erfolgs und des Glücks. Die Ehe verhindert die Auswüchse einer Ausschweifung, die die Familie entehren könnte. In unserer Tradition ist es die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in die Ehe zu geben. Das ist die Regel, also würde ich diese Praxis nicht als Zwangsheirat bezeichnen“.

Mehrere Kinder- und Menschenrechtsorganisationen setzen sich aktiv für die Bekämpfung dieses Phänomens ein. Rechtsanwalt André Olivier Manguereka ist in der Zentralafrikanischen Republik als Anwalt zugelassen. „Wir befinden uns in einem Rechtsstaat und das zentralafrikanische Gesetz verteidigt diese Praxis nicht. Leider kennen die meisten dieser Mädchen ihre Rechte nicht und lassen sich ungerechterweise von ihren Eltern beherrschen. Ich ermutige die Mädchen, die gegen diese Praxis sind, den Fall vor Gericht zu bringen. Die Täter werden aufgespürt, vor Gericht gestellt und je nach begangener Schuld verurteilt“.

Heute stehen viele Mädchen, die zwangsverheiratet wurden, vor der Scheidung. Einige sind unglücklich und befürchten, dass sie ihr Leben lang unverheiratet bleiben, weil kein Mann sie wieder heiraten will.