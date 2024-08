Zwei südafrikanische Projekte beim diesjährigen Young Euro Classic-Festival in Berlin

Bei der 25. Ausgabe des weltweit bedeutendsten Festivals für Jugendorchester im Konzerthaus Berlin spielen sowohl am 25. August 2024 das MIAGI Orchestra als auch am 24. August 2024 das Footprint Trio. Beide Konzerte sind Teil des Festivals im Festival „re:play“, das sich an drei Tagen den außereuropäischen Musiktraditionen widmet.

Seit seinem ersten Auftritt bei Young Euro Classic 2009 gehört das MIAGI Orchestra zu den absoluten Publikumslieblingen des Festivals. Seit 2001 folgt MIAGI – als Abkürzung für „Music Is A Great Investment“ – seinem erklärten Ziel, „junge Menschen zusammenzubringen und dadurch einen Beitrag zu ihrer positiven sozialen Entwicklung zu leisten“. So wie die Musiker:innen aus allen Schichten Südafrikas kommen, so ist auch das Repertoire des MIAGI Orchestra bewusst breit gestreut: von der Klassik über Jazz bis zur traditionellen Musik Afrikas und diversen Strömungen südafrikanischer Musik von den 1940er-Jahren bis heute. In ganz Südafrika aktiv, widmet sich MIAGI der Musikausbildung im weitesten Sinne des Wortes und hat ein blühendes Musik- und Gemeindezentrum in Soweto, das Morris Isaacson Center for Music, gebaut und entwickelt; außerdem arbeitet es mit lokalen Musik- und anderen Bildungsinitiativen im ganzen Land zusammen. Bei seinem Konzert am 24.08. präsentiert sich das MIAGI Orchestra mit einer voll ausgestatteten Jazzband und einem großen Percussion-Ensemble; gemeinsam begibt sich das 60-köpfige Ensemble auf eine „Suche nach den afrikanischen Fußspuren“. In besonderen Arrangements des Percussionisten und Dirigenten David Panzl und der Jazz-Größe Markus Geiselhart werden Werke von europäischen, amerikanischen und südafrikanischen Komponisten gespielt. https://young-euro-classic.de/event/2024-miagi/

Die Mitglieder des Footprint Trios, die am 24.08. ihr Konzert spielen, sind seit 2008 Teil von MIAGI: Viwe Mkizwana war der erste, der Mitglied wurde, gefolgt von Tshepo Tsotetsi 2010 und Musa Mdluli 2012. Das Trio formierte sich während der Orchesterkurse von MIAGI, wo alle drei eine intensive Musikausbildung erhielten und an Meisterklassen und Workshops teilnahmen. Viwe Mkizwana ist gegenwärtig Orchesterkoordinator bei MIAGI. https://young-euro-classic.de/event/2024-replay-township-traditionals/