Afrikanische Regierungen zeigen sich zunehmend besorgt über russische Desinformation

Sie trägt zur Instabilität bei, die laut dem AFRICOM-Chef nun auch die westafrikanische Küste zu erfassen droht. Afrikanische Verteidigungspolitiker seien „laufend“ und zunehmend besorgt über die destabilisierende Wirkung russischer Desinformation, sagte der Kommandeur des US-Afrika-Kommandos am Donnerstag auf der Konferenz der afrikanischen Verteidigungsminister in Botswana.

„Das war eine der Herausforderungen, die während der gesamten Konferenz beleuchtet und verstärkt wurde: Fehlinformationen und Desinformationskampagnen und der Einfluss, den diese Kampagnen von der Russischen Föderation auf afrikanische Länder haben“, sagte General Michael Langley in einem Telefongespräch mit Reportern in Gaborone.

Langleys Äußerungen folgen auf Rückschläge der USA in ganz Afrika. Auf einen Staatsstreich in Mali im Jahr 2021 folgte 2023 ein Staatsstreich in Niger, dessen neue Regierung umgehend die US-Streitkräfte abzog und ihre Drohnenbasis schloss. Daten, die Defense One vorliegen, zeigen, dass russische Militärangehörige zu dieser Zeit nach Niger reisten.

Im März sagte Langley, dass russische Desinformationen dazu beigetragen hätten, den Zugang der USA zu Niger zu beenden. Am Donnerstag – fast ein Jahr nach dem nigrischen Staatsstreich – gab Langley einen Lagebericht über die Region.

„Mit dem Abzug der französischen und US-amerikanischen Truppen aus der Sahelzone ist die Region unsicherer geworden“, sagte er, „weil sich die Zahl der gewalttätigen extremistischen Organisationen vergrößert hat, ob wir nun über Jama’at Nusrat, ISIS Sahel oder ISIS Westafrika sprechen. Boko Haram ist immer noch da.“

Die extremistischen Aktivitäten haben in der gesamten Region stark zugenommen und stehen nun kurz davor, die westafrikanische Küste zu erreichen“, sagte er.

Langley sagte allerdings nicht dazu, ob die Vereinigten Staaten planen, einen neuen Standort als Ersatz für den Stützpunkt in Niger zu finden. Stattdessen betonte er die Bemühungen der USA und ihrer Partnerländer, die demokratischen und zivilen Institutionen in ganz Afrika zu stärken. Russland sei bestrebt, noch mehr Chaos zu säen, um eben diese Institutionen in Frage zu stellen.

Moskaus privates Sicherheitsunternehmen Wagner „schreitet sehr voran bei dem Versuch, die Kontrolle in afrikanischen Ländern zu übernehmen. Dies trägt nicht zur Sicherheit oder Stabilität der Bevölkerung bei“, sagte er.

An der Konferenz der afrikanischen Verteidigungschefs und Partner nahmen Vertreter aus 53 Ländern teil. (Quelle: defenseone)