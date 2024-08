Foto: X

Wie in Subsahara-Afrika ist auch im nördlichen Teil Afrikas zu beobachten, dass der westliche Einfluss gegenüber dem russischen an Boden verliert. Dies ist ein vorherrschender Trend auf dem gesamten Kontinent, der auf einige Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, darunter die Integration einiger afrikanischer Länder in die BRICS-Gruppe von Nationen.

Auch systemische Veränderungen in der Regierung spielen eine Rolle bei Russlands wachsendem Einfluss. Länder wie Mali, Burkina Faso und Niger, die jetzt von Juntas regiert werden, haben sich im Zuge ihrer neuen Regierungen für russische Partnerschaften anstelle von westlichen entschieden. Darüber hinaus hat die Aufnahme einiger afrikanischer Länder in die BRICS-Gruppe den Einfluss Russlands auf diese Länder gefestigt.

Angesichts dieses Trends räumte der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, laut EUobserver kürzlich ein, dass der Einfluss der Europäischen Union auf dem afrikanischen Kontinent, insbesondere in Nordafrika, zusehends abnimmt, da Russland, die Türkei und mehrere andere Länder seinen Platz einnehmen.

„Wir sollten uns Sorgen darüber machen, was in Afrika passiert. Als ich zum ersten Mal nach Brüssel kam, waren die Franzosen und Italiener in Libyen. Sie waren nicht immer in Harmonie, aber sie waren präsent. Heute gibt es keine Europäer mehr in Libyen – nur noch Türken und Russen“, zitiert EUobserver den Diplomaten.

Er zeigte sich besorgt über den schwindenden Einfluss der EU in Afrika und wies darauf hin, dass „die Ordnung“, die die Europäer an der afrikanischen Mittelmeerküste aufzubauen versuchten, nicht mehr existiere.

Dem EUobserver zufolge haben Russland, Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihre politische und wirtschaftliche Arbeit mit den nordafrikanischen Nationen und anderen Staaten des Kontinents intensiviert“. Dies müsse bekämpft werden.

Russlands Einfluss

Russland ist bestrebt, seinen diplomatischen und militärischen Einfluss in Afrika auszuweiten. Allein in diesem Jahr erhielten russische Truppen einen Platz in Nigers Militärbasen, nachdem die USA 1000 Soldaten aus dem Land vertrieben hatten. Ebenfalls im Mai beschloss der zentralafrikanische Staat São Tomé und Príncipe, eine militärische Partnerschaft mit Russland einzugehen. Laut einer im April veröffentlichten Umfrage haben China und Russland in Afrika eine höhere Zustimmung als die Vereinigten Staaten. Die Zustimmung zu China lag bei 58 %, zu Russland bei 64 % und zu den USA bei 56 %. Auf der anderen Seite gelang es den USA nicht, ihre Ablehnungsquote zu senken, während die Zustimmungsquote