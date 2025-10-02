Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege / DR Kongo bilanziert: „Klima der Straflosigkeit hat wiederholte Aggressionen und Massenverbrechen begünstigt“

Bild KI-generiert

Erklärung anlässlich des 15. Jahrestages der Veröffentlichung des Mapping-Projetberichts des UN-Menschenrechtsrates: Am 1. Oktober 2010 veröffentlichte das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte (HCDH) trotz des starken Drucks der Behörden Ruandas den Bericht des Mapping-Projekts über die schwerwiegendsten Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts, die zwischen März 1993 und Juni 2003 auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo (DRK) begangen wurden.

Dieses detaillierte Dokument, das auf Untersuchungen und gründlicher Recherche basiert, ist das Ergebnis eines einjährigen Arbeitsprozesses durch ein Expertenteam der Vereinten Nationen, das auf Menschenrechte spezialisiert ist. Die Veröffentlichung dieses Berichts weckte enorme Hoffnungen bei den Opfern und den betroffenen Gemeinschaften, da er das Ziel verfolgte, die Kultur der Straflosigkeit in Bezug auf die schwersten Verbrechen zu beenden, die während einer der tragischsten Seiten der Menschheitsgeschichte und der jüngeren Geschichte der DRK begangen wurden.

Der Bericht ist vor allem eine echte Kartografie, die 617 gewaltsame „Zwischenfälle“ dokumentiert, die zwischen 1993 und 2003 verübt wurden und nahelegen, dass schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts von allen Konfliktparteien in den Kriegen begangen wurden, die die DRK verwüsteten. Diese bewaffneten Konflikte hatten eine starke internationale Dimension: Das Land wurde von zahlreichen Drittstaaten, insbesondere von Ruanda und Uganda, besetzt, die die DRK destabilisierten, um ihre strategischen Bodenschätze zu plündern. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Mehrheit der dokumentierten Verbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen eingestuft werden können. Einige Taten könnten sogar als Völkermord gewertet werden, wenn sie vor ein zuständiges Gericht gebracht würden.

Fünfzehn Jahre später ist das Fehlen politischen Willens der kongolesischen Behörden zur Umsetzung der in diesem Bericht formulierten Empfehlungen besonders schockierend, wenn auch wenig überraschend, da bekannte Warlords noch immer Posten innerhalb der Sicherheitskräfte, der Regierung und in Institutionen innehaben. Keine ernsthafte Initiative wurde in Bezug auf Strafverfolgung, Wahrheitsfindung und institutionelle Reformen unternommen, die auf die Garantie der Nichtwiederholung dieser Gräueltaten abzielen.

Der einzige Mechanismus der Übergangsjustiz, der bisher Aufmerksamkeit erlangt hat – die Entschädigungen – hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Wir nutzen diese Erklärung, um an der Seite der Opfer und Überlebenden unsere tiefe Empörung über schwerwiegende Korruptions- und Veruntreuungsvorwürfe auszudrücken, die den 2022 geschaffenen Nationalen Entschädigungsfonds für Opfer sexueller Gewalt und Kriegsverbrechen (FONAREV) sowie den Sonderfonds für Entschädigung und Wiedergutmachung für die Opfer der illegalen Handlungen Ugandas in der DRK (FRIVAO) betreffen, die das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 9. Februar 2022 umsetzen sollten. Diese Vorwürfe müssen von der Justiz unabhängig untersucht werden, um zu verhindern, dass die DRK als patrimonialer und ausbeuterischer Staat erscheint, der die kongolesischen Opfer und das Andenken an Millionen Tote beleidigt.

Darüber hinaus beklagen wir das Fehlen starker Reaktionen der internationalen Gemeinschaft sowie das System der doppelten Standards, das ihre Glaubwürdigkeit angesichts der Ungerechtigkeiten in unserer Welt untergräbt.

Heute bekräftigen wir eine einfache und klare Analyse: Nach mehr als 25 Jahren Präsenz einer Friedensmission in der DRK haben die sicherheits- und militärpolitischen Optionen nicht die erhofften Ergebnisse gebracht, und das Klima der Straflosigkeit hat wiederholte Aggressionen und Massenverbrechen begünstigt – wie die Wiedererstarkung der bewaffneten Gruppe M23, die von der ruandischen Armee geleitet und kontrolliert wird. Wir müssen die in der Vergangenheit begangenen Fehler anerkennen und dürfen nicht länger akzeptieren, dass die Verantwortlichen für die schwersten Verbrechen durch Amnestien, Beförderungen in Institutionen oder Integration in Sicherheits- und Verteidigungskräfte belohnt werden. Jede glaubwürdige und dauerhafte Friedensinitiative muss Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit ins Zentrum der laufenden und künftigen Bemühungen stellen, um den Teufelskreis von Gewalt und Straflosigkeit zu durchbrechen.

Es ist in der Tat zwingend erforderlich, dass die politischen und militärischen Verantwortlichen der in der DRK begangenen internationalen Verbrechen endlich vor der nationalen oder internationalen Strafjustiz für ihre Taten Rechenschaft ablegen, da die weitverbreitete Straflosigkeit, deren sich die Täter und Anstifter dieser schweren Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts erfreuen, maßgeblich erklärt, warum sich solche Gräueltaten bis heute täglich fortsetzen – wie es der jüngste Bericht der Fact-Finding-Mission des HCDH zur Lage in den Provinzen Nord- und Süd-Kivu der DRK veranschaulichte, der die Arbeit einer unverzüglich einzusetzenden Untersuchungskommission vorwegnimmt.

Nur eine unabhängige und unparteiische Justiz ist befugt, die militärischen und politischen Verantwortlichkeiten für die in der DRK begangenen Verbrechen der Vergangenheit und Gegenwart festzustellen, die von einer Vielzahl staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, kongolesischer wie ausländischer, verübt wurden. Diese Tatsachen sind dokumentiert und allgemein bekannt.

Jeder muss sich seiner Verantwortung stellen. Auf Lügen und bösem Willen wird man keinen Frieden aufbauen. Wir fordern den Internationalen Strafgerichtshof auf, seine Ermittlungen in der DRK fortzusetzen, und rufen alle Staaten – insbesondere die europäischen – auf, das Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit anzuwenden, wie es das in Frankreich eingeleitete Verfahren gegen Roger Lumbala zeigt.

Darüber hinaus ist es an der Zeit, dass die kongolesischen Behörden und die internationale Gemeinschaft ein Sonderstrafgericht für die DRK und gemischte Fachkammern einrichten: Das Recht muss gesprochen werden, und es ist zwingend erforderlich, dass die mutmaßlichen Täter und Auftraggeber der in der DRK begangenen unverjährbaren Verbrechen vor Gericht gestellt werden.

Wir nehmen die jüngst vom Präsidenten der Republik bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen erneuerten Verpflichtungen sowie den Willen des Justizministers, den Kampf gegen die Straflosigkeit zu verstärken, zur Kenntnis, indem er die Dringlichkeit betont hat, ein Internationales Tribunal für die DRK einzurichten.

Heute geht es darum, diese Versprechen in eine nationale Politik der Übergangsjustiz umzusetzen. Es gilt nicht nur, Recht zu sprechen und Gerechtigkeit walten zu lassen, sondern auch die Wahrheit festzustellen, den Opfern und betroffenen Gemeinschaften Wiedergutmachung zu leisten und durch tiefgreifende institutionelle Reformen – insbesondere im Sicherheitssektor – die Wiederholung der Gräueltaten zu verhindern. Nur unter diesen Bedingungen wird es möglich sein, den Schritt zur Versöhnung zu gehen, einen gerechten und dauerhaften Frieden in der DRK aufzubauen und ein friedliches Zusammenleben in der afrikanischen Region der Großen Seen zu gewährleisten.

Wir erneuern unsere Forderung, die derzeit vertrauliche Datenbank des HCDH öffentlich zugänglich zu machen, die die mutmaßlichen Täter der 617 im Mapping-Bericht dokumentierten gewaltsamen Zwischenfälle identifiziert, und fordern die kongolesischen Behörden, die Zivilgesellschaft sowie die technischen und finanziellen Partner auf, die verschiedenen Instrumente der Übergangsjustiz – sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche – zu nutzen, um den kongolesischen Opfern ihr Recht auf Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Garantien der Nichtwiederholung zu gewährleisten. (Dr. Denis Mukwege)