Lesetipp/FR: Experte zum Krieg im Sudan: „Die Emirate sind der Haupt-Kriegstreiber“

JUNI 2024

Münster, 26.06.2024, 19 Uhr: "Butter Honig Schwein Brot" - Lesung und Gespräch mit der nigerianischen Schriftstellerin Francesca Ekwuyasi. Moderation: Rita Maricocchi. Übersetzung: Julian Wacker, Lesung: Sarah Giese. Ort: Forum der Volkshochschule. Mehr dazu HIER.

Wassertrüdingen, 27. - 30.06.2024: Afrika Karibik Festival. Mehr dazu HIER.

Saarbrücken, 28.06.2024, 18h00: kostenloser Multivisionsvortrag „Uganda, die Perle Afrikas (Teil 2)“ mit Werner Herrmann. Veranstalter: Freunde des Abenteuermuseums und VHS. Ort: Schlosskeller Saarbrücken. Mehr dazu HIER.

Berlin, 28.-30.06.2024: African Book Festival - in diesem Jahr als Queer Edition. Mehr dazu HIER.

Dortmund, 28.-30.06.2024: 13. Afro Ruhr Festival. Neuer Veranstaltungsort: Fritz-Henßler-Haus, Geschwister Scholl Straße 35-37, 44135 Dortmund (Dortmund City). Mehr dazu HIER.

JULI 2024

Stuttgart, 02.07. 2024, 16:00 Uhr: Öffentliche Podiumsdiskussion „Migrationserfahrungen im europäischen Fußball - Ein Auswärtsspiel?“. Ort: Kulturbühne der Host City Stuttgart UEFA Euro 2024, Fanzone Karlsplatz. Mehr dazu HIER.

Hannover, 03.-07.07. 2024: South Africa meets Mozart: Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo. Ort: Opernhaus. Mehr dazu HIER.

Hamburg, 05.07. - 21.07.2024: Ausstellung "Sharing Stories" - Skulpturen und Malerei aus Afrika. Ort: Location: IMBA Galerie. Mehr dazu HIER.

Köln, 10.-14.07.2024: South Africa meets Mozart: Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo. Ort: im Rahmen des 35. Kölner Sommerfestivals in der Kölner Philharmonie. Mehr dazu HIER.

Nürnberg, 11.07-24.07.2024: AKWABA – 16. Afrikatage. Veranstalter: Nürnberger Initiative für Afrika – NIfA e.V. Mehr dazu HIER.

Stuttgart, 12. - 14.07.2024: 19. Afrika-Festival. Ort: Erwin-Schöttle-Platz in Heslach. Eintritt: frei. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 20./21.07.2024: 1. Africa Diaspora Festival. Ort: Rebstockpark. Eintritt frei.

Berlin, 20./21.07.2024: Guinea Kulturfestival. Ort: Mauerpark, Gleimstr. 55, 10437 Berlin. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Solingen, bis 08.09.2024: Keine Freiheit ohne Pressefreiheit - Fotoausstellung von Reporter ohne Grenzen mit Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen, u.a. aus Ruanda und Ägypten. Ort: Zentrum für verfolgte Künste. Mehr dazu HIER.

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.