Lesetipp ntv: Kreml handelt mit Miliz – Für Russland geht es im Sudan um viel Gold

JUNI 2024

OKTOBER 2024

KIEL: 04.10.-27.11.2024: Somali-Kulturwochen. Filme, Vorträge, Lesungen, Musik, Kurse und Ausstellungen. Verschiedene Veranstaltungsorte. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, 11.10.-13.10.2024: 14. Afrikanische Filmtage. Ort: Gasteig HP8. Tolles Programm! Mehr dazu HIER.

BERLIN, 11.+12.10.2024: Zu Gast im HKW Miss Read - Buchmesse und Festival. Mit Schwerpunkt auf afrofeministischen und queeren Stimmen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Künstler*in und Autor*in Anguezomo Mba Bikoro, wird der gemeinsame Weg einer Dekolonisierung von Kunstbuchmessen fortgesetzt. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 13.10.2024: Ausstellung "Casablanca Art School" in der Kunsthalle Schirn. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Kunsthochschule ab den 60er Jahren zu einer neuen, postkolonialen und modernen Institution für Kunst. Mehr dazu HIER.

KÖLN, 11.-13.10.2024: Seminarwochenende "Gutes Leben für alle?!- Sport in Tansania". Veranstalter: Tanzania- Network. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 15.10.2024: Seun Kuti & Egypt 80 - Ein Felasophisches Treffen. Konzerte und Listening Session. Mit Jean Kuti und The Berlin Afrobeat Company. Ort: HKW, Miriam Makeba Auditorium. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN-Giesing, 15.10.2024, 19 Uhr: "ViertelPunkt" lädt zu einem Konzert mit dem afrikanischen Musiker und Geschichtenerzähler Urbain N'Dakon von der Elfenbeinküste in die Lutherkirche (Bergstraße 3) ein. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 17.10.2024: Senegal Investment Forum: Welche Chancen bietet Senegal für den deutschen Mittelstand? Ort: Grand Hyatt Hotel Berlin. Veranstalter: Der Mittelstand. BVMW e.V.. Mehr dazu und Anmeldung (bis 24.09.2024) HIER.

BERLIN, 23.-29.10.2024: Filmfest FrauenWelten - Menschenrechte von Frauen im Blickpunkt von Filmen aus aller Welt​. Veranstalter TERRE DES FEMMES. Ort: Kulturbrauerei. Mehr dazu HIER.

KÖLN, 29.10.2024, 20h00: Lesung & Gespräch mit AMADÚ DAFÉ (Guinea-Bissau) und seinem Roman JASMIM. Ort: Filmhaus Köln, Maybachstraße 111. Mehr dazu HIER.

BAD HERRENALB, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.



NOVEMBER 2024

BERLIN, bis 02.11. 2024: Einzelausstellung der Werke des Künstlers René Tavares aus São Tomé und Príncipe in der ARTCO Galerie in Berlin-Schöneberg. Die Ausstellung „The Atlantic is Black“ ist eine Recherche zu transatlantischen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Diaspora. Mehr dazu HIER.

LEIPZIG, 07.-09.11.2024: Fachtagung „Koloniale Schatten, globale Lichtblicke: Die Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Westsahara“. Veranstalter: ZEOK e.V.. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 12.–17. 11.2024: Filmfestival AFRIKAMERA 2024. Kino Arsenal, fsk, Sinema Transtopia, BrotfabrikKino, City Kino Wedding. Mehr dazu HIER.



FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

WIESBADEN, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.