Der Fund von zwei Frauenleichen in einem Schweinestall sorgt in Südafrika für Entsetzen: Der weiße Besitzer der Farm und zwei seiner Mitarbeiter werden beschuldigt, die beiden schwarzen Frauen ermordet und ihre Leichen an die Schweine verfüttert zu haben.

Die drei Verdächtigen im Alter von 60, 45 und 19 Jahren mussten sich vor dem zuständigen Gericht in der Stadt Mankweng wegen Mordes verantworten. Das Motiv für die Tat blieb zunächst unklar.

