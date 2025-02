Russland bestätigt die baldige Eröffnung neuer Botschaften in mehreren afrikanischen Ländern

Symbolbild

Die Beziehungen zwischen Russland und Afrika gehen auf die Sowjetzeit zurück, eine Periode, in der die UdSSR enge Verbindungen zu mehreren Ländern des Kontinents pflegte. Diese Einflussnahme äußerte sich insbesondere durch militärische Unterstützung, die Ausbildung von Fachkräften und technische Hilfe. Nach einer Phase relativen Rückzugs in den 1990er Jahren hat Moskau seine Präsenz in Afrika schrittweise wieder ausgebaut – insbesondere durch militärische Partnerschaften, Waffenverkäufe und den Einsatz militärischer Berater in verschiedenen Ländern.

Eine neue Welle diplomatischer Expansion

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte eine bedeutende Erweiterung des diplomatischen Netzwerks Russlands in Afrika an. Diese Initiative umfasst die Eröffnung neuer Botschaften in Gambia, Liberia, den Komoren und Togo. Parallel dazu plant Russland, seine diplomatischen Vertretungen in Niger und Sierra Leone wieder zu aktivieren, was den Willen Moskaus unterstreicht, seinen diplomatischen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent zu verstärken. Die Eröffnung einer diplomatischen Vertretung im Südsudan ergänzt dieses neue Engagement.

Eine neu definierte Einflussstrategie

Diese diplomatische Expansion verdeutlicht die strategische Bedeutung, die Moskau Afrika beimisst. Russland verfolgt einen multidimensionalen Ansatz, der diplomatische Präsenz, militärische Zusammenarbeit und wirtschaftliche Partnerschaften miteinander verbindet. Die neuen Botschaften werden es Russland ermöglichen, seine Beziehungen zu Ländern zu festigen, in denen es bereits durch Verteidigungsabkommen oder Handelsbeziehungen Einfluss hat. Diese Initiative spiegelt die Entschlossenheit Moskaus wider, seine Rolle als bedeutender Akteur auf der afrikanischen Bühne zu stärken und direkte Beziehungen zu einer wachsenden Zahl afrikanischer Staaten aufzubauen. (Quelle: lanouvelletribune)