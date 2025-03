Trump verurteilt LGBTQ+-Finanzierung für ein afrikanisches Land, „von dem niemand je gehört hat“

„Gesunder Menschenverstand ist zu einem häufigen Thema geworden“, erklärte der US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor dem Kongress, in der Afrika nur spärlich erwähnt wurde.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus führt Präsident Donald Trump eine Regierung, die sich darauf konzentriert, Verschwendung von Steuergeldern zu reduzieren. Als Reaktion darauf gründete er das Department of Government Efficiency (DOGE), das von dem aus Südafrika stammenden Milliardär Elon Musk geleitet wird. Ziel dieses Ministeriums ist es, Regierungsprojekte zu identifizieren, durch die Gelder verschwendet oder betrügerisch verwendet werden.

Anfang Februar strich das von Elon Musk geleitete DOGE ein 17-Millionen-Dollar-Projekt, das Steuerpolitik-Beratung für Liberia bereitstellen sollte. „Danke, Elon, du arbeitest sehr hart. Das wurde nicht gebraucht, „sagte Donald Trump während seiner Ansprache an den Kongress am 4. März 2024.

Der frisch wiedergewählte Präsident konzentrierte sich in seiner Rede auf das Thema Verschwendung und Betrug und hob hervor, wie viel Misswirtschaft in der Regierung bereits aufgedeckt wurde. Eine dieser Entdeckungen betraf die Finanzierung von LGBTQ+-Projekten in einem afrikanischen Land. „Hören Sie sich nur einige der unglaublichen Verschwendungen an, die wir bereits identifiziert haben“, erklärte Trump. „8 Millionen Dollar zur Förderung von LGBTQ+ im afrikanischen Staat Lesotho, von dem niemand je gehört hat“, fuhr er fort.

„60 Millionen Dollar für die Förderung indigener Völker und afro-kolumbianischer Gemeinschaften in Mittelamerika. 60 Millionen. 8 Millionen Dollar für Experimente, um Mäuse transgender zu machen“, fügte er unter dem Gelächter der Anwesenden hinzu.

Weitere Finanzierungen für afrikanische Länder, die der Präsident als Betrug ansieht: „Das ist wahr. 10 Millionen Dollar für männliche Beschneidungen in Mosambik“, erklärte er. „1,5 Millionen Dollar für das Vertrauen in Wahlen in Liberia, 14 Millionen für soziale Kohäsion in Mali.“ „250.000 Dollar zur Förderung veganer Klimaschutz-Innovationen in Sambia, 42 Millionen für soziale und verhaltensbezogene Veränderungen in Uganda“, fügte er hinzu. (Quelle: Newsletter Business Insider)