Ukraine bietet befreundeten Staaten in Afrika und darüber hinaus die gemeinsame Produktion von kampferprobten Drohnen und Raketen an

Die Ukraine öffnet ihre im Krieg erprobte Drohnen- und Raketenindustrie für befreundete ausländische Regierungen durch gemeinsame Produktion und Verteidigungspartnerschaften. Dieser Schritt könnte neue Chancen in Afrika schaffen, da viele Länder ihre Ausgaben für Sicherheit, Überwachung und Militärtechnologie erhöhen.

Präsident Volodymyr Zelenskyy erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass Kyjiw Partnerstaaten spezielle Abkommen über den Kauf und die gemeinsame Produktion von Drohnen, Raketen, Munition und anderen in der Ukraine hergestellten Waffen anbieten werde. Dies sei Teil einer umfassenderen Strategie zur Ausweitung der Verteidigungsexporte und zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit.

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere afrikanische Staaten ihre Investitionen in Verteidigungstechnologien angesichts wachsender Unsicherheit, Aufstände und Grenzbedrohungen verstärken. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für Lieferanten außerhalb traditioneller Partner wie Russland, China und der Türkei.

Ukraine schafft neuen Rahmen für Waffenexporte

Selenskyj erklärte, dass die Ukraine bereits zentrale Bereiche der zwischenstaatlichen Verteidigungszusammenarbeit genehmigt habe und an einem System automatischer Genehmigungen für Unternehmen arbeite, die Waffen exportieren.

Im Rahmen dieses Modells soll die Zusammenarbeit nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit erfolgen. Bilaterale Abkommen würden zunächst den Umfang der Sicherheitskooperation festlegen, bevor staatliche Institutionen und Hersteller die Umsetzung übernehmen.

Die Ukraine vereinfacht zudem bürokratische Verfahren, behält jedoch Exportkontrollen bei. Dadurch erhalten Rüstungsunternehmen besseren Zugang zu internationalen Märkten, sofern die Bedürfnisse des ukrainischen Militärs weiterhin Vorrang haben.

„In einigen Bereichen liegt die überschüssige Produktionskapazität bereits bei etwa 50 Prozent“, sagte Selenskyj. Dies sei das Ergebnis verstärkter staatlicher Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie und der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern.

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass das Außenministerium, die Geheimdienste und der Sicherheitsdienst der Ukraine angewiesen worden seien, Länder zu identifizieren, denen wegen ihrer Beziehungen zu Russland der Kauf ukrainischer Waffen untersagt werden soll.

Afrika entwickelt sich zu einem potenziellen Markt

Afrika gehörte historisch bereits zum Netzwerk ukrainischer Waffenexporte. Nach Schätzungen des Stockholm International Peace Research Institute gingen zwischen 2005 und 2009 etwa 18 Prozent der ukrainischen Waffenexporte nach Subsahara-Afrika, darunter nach Kenia, Tschad, Nigeria, Äquatorialguinea und in die Demokratische Republik Kongo.

Die Ukraine lieferte in dieser Zeit Flugzeuge, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie, Kleinwaffen und Munition an mehrere afrikanische Streitkräfte. Ukrainische Auftragnehmer waren zudem an militärbezogenen Einsätzen und technischer Unterstützung in verschiedenen Teilen des Kontinents beteiligt.

Die erneute Ausrichtung der Ukraine auf afrikanische Verteidigungsmärkte erfolgt in einer Phase, in der Regierungen zunehmend moderne Drohnensysteme, Überwachungstechnologien und lokale Produktionspartnerschaften nachfragen.

Ukraine konkurriert mit Russland um Einfluss

Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 hatte die Ukraine trotz starker Handelsbeziehungen zu Nordafrika nur begrenzten politischen Einfluss in Subsahara-Afrika.

Seit Beginn des Krieges hat Kyjiw jedoch seine diplomatischen Aktivitäten auf dem Kontinent deutlich ausgeweitet, um politische Verbündete, wirtschaftliche Partnerschaften und neue Absatzmärkte für Rüstungsgüter zu gewinnen.

Laut Defence24 plant die Ukraine, ihre diplomatischen Vertretungen in Afrika auf rund 20 Botschaften auszubauen und erwägt einen Ukraine-Afrika-Gipfel, während sie mit dem langjährigen Einfluss Russlands auf dem Kontinent konkurriert.

Moskau bleibt der größte Waffenlieferant Afrikas und exportiert Raketen, Artilleriesysteme, Kleinwaffen und gepanzerte Fahrzeuge, während es enge Sicherheitsbeziehungen zu mehreren Regierungen unterhält.

Berichten zufolge hat die Ukraine außerdem Gespräche mit einigen afrikanischen Staaten über Waffenproduktion und Partnerschaften zur Modernisierung des Militärs aufgenommen, auch wenn der Krieg weiterhin Teile ihrer Rüstungsindustrie belastet.

Nachfrage nach Drohnenkrieg-Technologie steigt in Afrika

Analysten zufolge könnte die im Krieg getestete ukrainische Drohnentechnologie auf großes Interesse afrikanischer Regierungen stoßen, die kostengünstigere Lösungen für Grenzüberwachung, Aufstandsbekämpfung und den Schutz kritischer Infrastruktur suchen.

In Regionen wie der Sahelzone, dem Tschadsee-Becken und Teilen Ostafrikas kämpfen Regierungen weiterhin gegen bewaffnete Gruppen, die in abgelegenen Gebieten mit geringer staatlicher Präsenz operieren.

Länder wie Nigeria, Mali, Niger und Burkina Faso sehen sich anhaltenden Bedrohungen durch Aufständische gegenüber, die mit Boko Haram und Ablegern des sogenannten Islamischen Staates verbunden sind.

Gleichzeitig bestehen weiterhin Sorgen über Waffenumleitungen und das Risiko, dass Waffen auf dem Schwarzmarkt landen könnten. Westliche Regierungen beobachten dieses Thema weiterhin aufmerksam, während die militärische Unterstützung für die Ukraine ausgeweitet wird. (Quelle: businessinsider.africa)