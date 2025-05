Anti-LGBT-Demonstration im Senegal: Die Ironie eines antiwestlichen Protests mit kolonialen Wurzeln

MAI 2025

FORTLAUFEND:

DÜSSELDORF, 10.5. – 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Eröffnung: 09.05.2025, 19-22 Uhr. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, 15.05.-02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

WÜRZBURG, 29.05. – 01.06. 2025: Afrika-Festival. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, 16.05.-16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 25.07: Ausstellung FOUNDATIONS - 15 internationale Perspektiven. Die Gruppenausstellung FOUNDATIONS vereint Arbeiten von 15 internationalen Künstler:innen. Gezeigt werden Malerei, Fotografie, Skulptur, Video, Mixed Media und Installationen. Es werden afrikanisch-diasporische und afroamerikanische Positionen hervorgehoben. Ort: Haus der Kunst, Mitte. Mehr dazu HIER.

DÜSSELDORF, bis 01.06.2025: groß angelegte Werkschau des äthiopischen Künstlers Elias Sime. Ort: Kunstpalast, Ehrenhof 4-5. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

Köln, 28./29.05.2025: A NOS MORTS (Die vergessenen Befreier) - HIPHOP-TANZTHEATER aus Frankreich. Originalfassung Französisch, Arabisch & Wolof mit deutschen Übertiteln. Das Hiphop-Tanztheater erinnert an die Kolonialsoldaten, die unter französischem Kommando im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpfen mussten. Ort: Bürgerzentrum Nippes – Altenberger Hof (Scheune). Mehr dazu HIER.

MÜLHEIM, 31.05.2025, 13 bis 21h00: West African Taste-Festival 2025. Ort: Rathausmarkt. Mehr dazu HIER.

JUNI 2025

FORTLAUFEND:

DÜSSELDORF, bis 01.06.2025: groß angelegte Werkschau des äthiopischen Künstlers Elias Sime. Ort: Kunstpalast, Ehrenhof 4-5. Mehr dazu HIER.

WÜRZBURG, bis einschl. 01.06. 2025: Afrika-Festival. Mehr dazu HIER.

FISCHBACHTAL/Hessen, 13.-16.06.2025: Afrikanisches Sommerfest - Drei Tage mit Musik, Kultur und Speisen. Veranstalter: Verein Doki’s Advice. Ort: Bolzplatz. Mehr dazu HIER.

KÖLN, 11.-22.06.2025: africologne Festival. Es gibt an verschiedenen Kölner Spielstätten ein vielfältiges Programm afrikanischer Künste und afridiasporischer Positionen. Mehr dazu HIER.

BASEL, 18. –22.06.2025: Kunstmesse Africa Basel - Zeitgenössische Kunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Werke sowohl etablierter als auch aufstrebender Künstler:innen aus verschiedenen Regionen Afrikas und der Diaspora. Ort: Ackermannshof. Mehr dazu HIER.

CELLE, 06.06. – 06.07.2025 :"Weltkunst aus Tansania - mehr als Tingatinga!" Ort: KulturTrif(f)t, Trift 32, Celle. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 25.07: Ausstellung FOUNDATIONS - 15 internationale Perspektiven. Die Gruppenausstellung FOUNDATIONS vereint Arbeiten von 15 internationalen Künstler:innen. Gezeigt werden Malerei, Fotografie, Skulptur, Video, Mixed Media und Installationen. Es werden afrikanisch-diasporische und afroamerikanische Positionen hervorgehoben. Ort: Haus der Kunst, Mitte. Mehr dazu HIER.

DÜSSELDORF, bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

JULI 2025

FORTLAUFEND:

CELLE, bis 06.07.2025 :"Weltkunst aus Tansania - mehr als Tingatinga!" Ort: KulturTrif(f)t, Trift 32, Celle. Mehr dazu HIER.

DÜSSELDORF, bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 25.07: Ausstellung FOUNDATIONS - 15 internationale Perspektiven. Die Gruppenausstellung FOUNDATIONS vereint Arbeiten von 15 internationalen Künstler:innen. Gezeigt werden Malerei, Fotografie, Skulptur, Video, Mixed Media und Installationen. Es werden afrikanisch-diasporische und afroamerikanische Positionen hervorgehoben. Ort: Haus der Kunst, Mitte. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

RUDOLSTADT, 03.-06. Juli 2025: Das Rudolstadt Festival 2025 mit rund 100 Acts und Gastland Mali im Mittelpunkt. Mehr dazu HIER.

NECKARGEMÜND, 25. 07.2025, 19:00 - 21:30 Uhr: NKABOM - Live Konzert mit dem Akoo Show Choir (Winneba/Ghana). Ort: Menzerpark, Dilsberger Str. 2. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2025

FORTLAUFEND:

DÜSSELDORF, bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

VÖLKLINGEN, bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2025

FORTLAUFEND:

DÜSSELDORF, bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2025

FORTLAUFEND:

DÜSSELDORF, bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

POTSDAM, bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.