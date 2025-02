Die Transsahara-Straße: Brücke zwischen Algerien und Westafrika

JUNI 2024

FEBRUAR 2025

PFORZHEIM, bis 28.02.2025: Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga! Ausstellung des Projekts tanzaniart.de mit gut 40 Werken von 23 zeitgenössischen Maler:innen (und einer Fotografin) aus Tansania. Ort: Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3. (Mo 8-12.30 h, Di 8-12.30 + 13.30-18 h, Do 8-14 h, Fr 8-12 h u.n.V.). Mehr dazu HIER.

BERLIN, 01. 02. - 07. 05.2025: A World in Common - 100 Werke der Fotokunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Ort: Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22–24. Mehr dazu HIER.

MÄRZ 2025

35423 LICH, 05.03.-29.03.2025: Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga! Ausstellung des Projekts tanzaniart.de mit gut 40 Werken von 23 zeitgenössischen Maler:innen (und einer Fotografin) aus Tansania. Ort: Savanne African Kultur Restaurant, Schloßgasse 8. (Mi-So 17-24 h, So auch 12-15 h). Mehr dazu HIER.

APRIL 2025

BERLIN, bis 27.04.2025: „Planet Afrika. Eine archäologische Zeitreise“: Ausstellung in sechs Modulen. Ort: James-Simon-Galerie. Mehr dazu HIER.

MAI 2025

BERLIN, 28.05.2025, 20h00: Konzert Salif Keita. Ort: rbb, Sendesaal. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2025

VÖLKLINGEN, bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.