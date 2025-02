Lesetipp/taz: Getöteter IS-Chef in Somalia – Trump fliegt erste Luftangriffe auf Somalia

Nach dem Terroranschlag in New Orleans lässt der US-Präsident angeblich den globalen Führer des IS und 47 weitere Mitglieder umbringen.

Zum ersten Mal seit der Amtsübernahme von Donald Trump als US-Präsident hat die US-Luftwaffe Angriffe auf mutmaßliche bewaffnete Islamisten in Syrien und Somalia geflogen. Nach der Tötung eines Kommandeurs der zum Terrornetzwerk al-Qaida gezählten Gruppe Hurras al-Din in Syrien am Donnerstag gab es am Samstag Angriffe auf den „Islamischen Staat“ in Somalia.

