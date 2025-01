Marokko: Die Europäische Kommission präzisiert, dass Luftfahrtabkommen die Westsahara nicht einschließen

Eine Klarstellung der Europäischen Kommission, die in Rabat für Unmut sorgen dürfte: Die Luftfahrtabkommen zwischen dem Königreich Marokko und der Europäischen Union umfassen nicht die Westsahara, wie die Kommission betont. Diese Präzisierung erfolgt in einer Zeit, in der Marokko verstärkt daran arbeitet, seine Souveränität über dieses von der UNO weiterhin als „zu dekolonisieren“ betrachtete Gebiet zu festigen, berichtet RFI.

In der Westsahara fühlte sich Marokko beflügelt – doch Brüssel fordert, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Während große europäische Fluggesellschaften inzwischen Dakhla – die Hauptstadt der Westsahara – anfliegen und diese als marokkanische Stadt darstellen, könnten ihre Pläne durch die Entscheidung der Kommission in Brüssel ins Wanken geraten, so die Politologin Khadija Mohsen-Finan, Expertin für die Westsahara:

„Was sich ändern wird, weil dies sofort in Kraft treten könnte, ist, dass die Fluggesellschaften nur bis zu einem Flughafen in Marokko fliegen und der Transfer dann mit einer marokkanischen Fluggesellschaft erfolgen müsste. Das ist in der Tat viel komplizierter.“

Diese Klarstellung sorgt für Unruhe, da einige europäische Länder Marokko im Konflikt um die Westsahara offen unterstützen. Dazu gehört Frankreich, das die Souveränität des Königreichs über dieses Gebiet seit Oktober letzten Jahres anerkennt, sowie Spanien – die ehemalige Kolonialmacht – die sich mitten in Verhandlungen mit Rabat über die Übergabe der Kontrolle des Luftraums über dieses Gebiet befindet.

„Der [Gerichtshof der Europäischen Union] ist der Ansicht, dass die Einbeziehung der Westsahara in Marokko gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt, da das in Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen verankerte Selbstbestimmungsrecht nicht eingehalten wird“, erklärt die Politologin Khadija Mohsen-Finan.

Die betroffenen Fluggesellschaften haben bislang nicht auf diese Entwicklungen reagiert.